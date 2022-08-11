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МИД России предупредил о катастрофических последствиях обстрела Запорожской АЭС

Ведомости

Обстрел Запорожской АЭС со стороны украинских военных может привести к катастрофе, по масштабам превосходящей взрыв на станции в Чернобыле, и она может затронуть не только Россию и Украину, но и европейские страны, заявил на брифинге по текущим вопросам внешней политики заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«За последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актом ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС», – отметил дипломат.

По словам Нечаева, зона радиационного поражения может затронуть не только близлежащие области Украины, России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и европейские страны. Он также напомнил, что по инициативе России 11 августа состоится заседание Совета безопасности ООН по поводу обстрелов Запорожской АЭС. «Рассчитываем, что международное сообщество и профильные международные структуры проявят должный уровень внимания к складывающейся катастрофической ситуации», – добавил Нечаев.

5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины ядерным терроризмом. В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ нанесли новый удар по атомной электростанции. 11 августа система противовоздушной обороны (ПВО) отразила очередную атаку Украины на АЭС и Энергодар.

Ранее посольство России в США призвало ООН и МАГАТЭ обратить внимание на действия Киева и осудить их. Дипломаты подчеркнули, что обстрелы украинских военных угрожают ядерной безопасности всей Европы. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции. Главы МИД «Большой семерки» (G7) 10 августа потребовали от российской стороны «немедленно» вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины, заявив, что контроль России над ЗАЭС представляет «угрозу для региона».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных