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Главы МИД стран G7 призвали Россию передать ЗАЭС под контроль Украины

Ведомости

Главы МИД «Большой семерки» (G7) потребовали от России «немедленно» вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении внешнеполитических ведомств. 

«Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула полный контроль своему законному суверенному владельцу, Украине, над Запорожской атомной электростанцией», — сказано в сообщении. По мнению министров иностранных дел стран G7, контроль России над ЗАЭС представляет «угрозу для региона». 

Главы МИД выразили беспокойство по поводу сложившейся ситуации, которая «повышает риск ядерной аварии и подвергает опасности население Украины и все мировое сообщество». 

Министры подчеркнули, что поддерживают действия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению ядерной безопасности на Украине. Они также считают, что организация должна получить доступ к ЗАЭС. «Мы призываем все страны поддержать усилия МАГАТЭ», — отмечается в заявлении. 

Ранее отдать ЗАЭС под контроль Украины потребовали в Белом доме. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Москву «прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними и вернуть полный контроль Украине». 

Сегодня также стало известно, что Россия запросила провести 11 августа заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских военных на Запорожскую АЭС. 

5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ нанесли новый удар по атомной электростанции.

После этого посольство России в США призвало ООН и МАГАТЭ обратить внимание на действия Киева и осудить их. Дипломаты подчеркнули, что обстрелы украинских военных угрожают ядерной безопасности всей Европы. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных