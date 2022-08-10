Главы МИД стран G7 призвали Россию передать ЗАЭС под контроль Украины

После этого посольство России в США призвало ООН и МАГАТЭ обратить внимание на действия Киева и осудить их. Дипломаты подчеркнули, что обстрелы украинских военных угрожают ядерной безопасности всей Европы. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции.