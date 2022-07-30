В МАГАТЭ назвали нестабильной ситуацию на Запорожской АЭС

О взятии под контроль ЗАЭС и ее города-спутника Энергодар Минобороны России заявило 28 февраля, на четвертый день после начала спецоперации на территории Украины. 2 марта МАГАТЭ сообщило, что Россия уведомила организацию о взятии под контроль территории вокруг ЗАЭС. В середине марта агентство заявило, что «Росатом» отрицает наличие планов установления постоянного контроля над электростанцией. Представитель России при организации тогда заверял, что станция эксплуатируется украинским персоналом, а несколько российских специалистов лишь оказывают консультативную помощь.