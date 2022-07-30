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В МАГАТЭ назвали нестабильной ситуацию на Запорожской АЭС

Ведомости

Пребывание российских военных на Запорожской АЭС (ЗАЭС) приводит к крайне неустойчивой ситуации, заявил в интервью Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Переход под контроль России самой большой АЭС в Европе и «последующие сообщения обслуживающего персонала о применении к ним насилия — это комбинация нарушений всех возможных правил безопасности, которые только можно представить», заявил Гросси.

С начала марта, как отмечает DW, на АЭС не было ни одной международной наблюдательной группы, которая могла бы убедиться в стабильности ситуации. Глава МАГАТЭ заявил, что пытался организовать миссию агентства с целью проверить сообщения о неподобающем обращении с персоналом, а также о взрывоопасных веществах, «которые российские войска разместили на территории станции».

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Россия разрешила посетить ЗАЭС «при определенных обстоятельствах», однако Гросси считает сложной организацию такой поездки в условиях продолжающихся обстрелов. По его мнению, миссия должна проходить под контролем ООН и Украины, поскольку эта страна является «единственным легитимным владельцем АЭС». Он заявил, что обсудит возможность визита на ЗАЭС с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

О взятии под контроль ЗАЭС и ее города-спутника Энергодар Минобороны России заявило 28 февраля, на четвертый день после начала спецоперации на территории Украины. 2 марта МАГАТЭ сообщило, что Россия уведомила организацию о взятии под контроль территории вокруг ЗАЭС. В середине марта агентство заявило, что «Росатом» отрицает наличие планов установления постоянного контроля над электростанцией. Представитель России при организации тогда заверял, что станция эксплуатируется украинским персоналом, а несколько российских специалистов лишь оказывают консультативную помощь.

В мае вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что находящаяся под контролем РФ ЗАЭС будет работать на нее, если Украина не будет готова принимать и оплачивать поставки энергии. 

На Запорожскую АЭС приходится 6 из 15 работающих атомных энергоблоков Украины и около четверти вырабатываемой электроэнергии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных