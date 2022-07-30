В МАГАТЭ назвали нестабильной ситуацию на Запорожской АЭС
Пребывание российских военных на Запорожской АЭС (ЗАЭС) приводит к крайне неустойчивой ситуации, заявил в интервью Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Переход под контроль России самой большой АЭС в Европе и «последующие сообщения обслуживающего персонала о применении к ним насилия — это комбинация нарушений всех возможных правил безопасности, которые только можно представить», заявил Гросси.
С начала марта, как отмечает DW, на АЭС не было ни одной международной наблюдательной группы, которая могла бы убедиться в стабильности ситуации. Глава МАГАТЭ заявил, что пытался организовать миссию агентства с целью проверить сообщения о неподобающем обращении с персоналом, а также о взрывоопасных веществах, «которые российские войска разместили на территории станции».
Россия разрешила посетить ЗАЭС «при определенных обстоятельствах», однако Гросси считает сложной организацию такой поездки в условиях продолжающихся обстрелов. По его мнению, миссия должна проходить под контролем ООН и Украины, поскольку эта страна является «единственным легитимным владельцем АЭС». Он заявил, что обсудит возможность визита на ЗАЭС с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.
О взятии под контроль ЗАЭС и ее города-спутника Энергодар Минобороны России заявило 28 февраля, на четвертый день после начала спецоперации на территории Украины. 2 марта МАГАТЭ сообщило, что Россия уведомила организацию о взятии под контроль территории вокруг ЗАЭС. В середине марта агентство заявило, что «Росатом» отрицает наличие планов установления постоянного контроля над электростанцией. Представитель России при организации тогда заверял, что станция эксплуатируется украинским персоналом, а несколько российских специалистов лишь оказывают консультативную помощь.
В мае вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что находящаяся под контролем РФ ЗАЭС будет работать на нее, если Украина не будет готова принимать и оплачивать поставки энергии.
На Запорожскую АЭС приходится 6 из 15 работающих атомных энергоблоков Украины и около четверти вырабатываемой электроэнергии.