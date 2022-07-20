ВГА сообщила об ударе украинских беспилотников по Запорожской АЭС
Член Главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил об атаке украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом Рогов рассказал в своем Telegram-канале.
По словам члена ВГА, в ударе участвовали три дрона-камикадзе. Они были снаряжены боевыми головками, масса взрывчатого вещества которых «исчисляется в килограммах в тротиловом эквиваленте». Рогов не уточнил, есть ли пострадавшие.
Сообщение член ВГА дополнил фотографией, на которой виден черный дым над АЭС. В ВГА Энергодара уточнили, что реакторная часть атомной электростанции не пострадала, передает «РИА Новости».
Позже представитель пресс-службы администрации Энергодара сообщил агентству, что в 16.01 мск была зафиксирована четвертая атака украинских беспилотников.
Ранее два украинских беспилотника совершили атаку на здание рядом с Запорожской атомной электростанцией. В ночь с 11 на 12 июля они сбросили на него две мины. В результате никто не пострадал.
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