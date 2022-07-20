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ВГА сообщила об ударе украинских беспилотников по Запорожской АЭС

Ведомости

Член Главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил об атаке украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом Рогов рассказал в своем Telegram-канале.

По словам члена ВГА, в ударе участвовали три дрона-камикадзе. Они были снаряжены боевыми головками, масса взрывчатого вещества которых «исчисляется в килограммах в тротиловом эквиваленте». Рогов не уточнил, есть ли пострадавшие.

Сообщение член ВГА дополнил фотографией, на которой виден черный дым над АЭС. В ВГА Энергодара уточнили, что реакторная часть атомной электростанции не пострадала, передает «РИА Новости». 

Позже представитель пресс-службы администрации Энергодара сообщил агентству, что в 16.01 мск была зафиксирована четвертая атака украинских беспилотников.

Ранее два украинских беспилотника совершили атаку на здание рядом с Запорожской атомной электростанцией. В ночь с 11 на 12 июля они сбросили на него две мины. В результате никто не пострадал. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных