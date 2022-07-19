После атаки на волонтеров в Донбассе для них ужесточены требования безопасности

После атаки на волонтеров в Донбассе для них ужесточены требования безопасностиДобровольцев в Донбасс вербуют в России порядка 20 организаций
Отбором, подготовкой и отправкой волонтеров в Донбасс, а также Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области занимаются порядка 20 организаций из России, ДНР и ЛНР, рассказал «Ведомостям» глава думского комитета по молодежной политике и куратор Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) Артем Метелев. По его словам, все они распределяют людей в рамках 47 гуманитарных миссий: например, раздача гумпомощи, оказание психологической помощи в центрах (их около 10). Волонтеры проводят на месте 3–4 недели, после чего происходит их ротация. Одномоментно пребывает около 120–150 человек, говорит глава «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) Антон Демидов.
Верифицированные волонтеры получают страховку в соответствии с подписанным 30 апреля указом президента: раненые получают по 3 млн руб., а семьи погибших – 5 млн руб. Организация волонтерской деятельности на территории Донбасса возложена на Росмолодежь. Это ведомство вместе с АВЦ координирует волонтеров в зоне военных действий. «Все наши волонтеры подписывают соглашение, регистрируются на сайте dobro.ru, проходят обучение, психологический отбор. Отправляются только после согласования маршрута комиссией, в которую входят военные, представители Росгвардии, местных властей», – говорит Демидов.