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После атаки на волонтеров в Донбассе для них ужесточены требования безопасности

Добровольцев в Донбасс вербуют в России порядка 20 организаций
Екатерина Гробман Юлия Малева
Верифицированные волонтеры получают страховку / Евгений Разумный / Ведомости

Отбором, подготовкой и отправкой волонтеров в Донбасс, а также Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области занимаются порядка 20 организаций из России, ДНР и ЛНР, рассказал «Ведомостям» глава думского комитета по молодежной политике и куратор Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) Артем Метелев. По его словам, все они распределяют людей в рамках 47 гуманитарных миссий: например, раздача гумпомощи, оказание психологической помощи в центрах (их около 10). Волонтеры проводят на месте 3–4 недели, после чего происходит их ротация. Одномоментно пребывает около 120–150 человек, говорит глава «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) Антон Демидов.

Верифицированные волонтеры получают страховку в соответствии с подписанным 30 апреля указом президента: раненые получают по 3 млн руб., а семьи погибших – 5 млн руб. Организация волонтерской деятельности на территории Донбасса возложена на Росмолодежь. Это ведомство вместе с АВЦ координирует волонтеров в зоне военных действий. «Все наши волонтеры подписывают соглашение, регистрируются на сайте dobro.ru, проходят обучение, психологический отбор. Отправляются только после согласования маршрута комиссией, в которую входят военные, представители Росгвардии, местных властей», – говорит Демидов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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