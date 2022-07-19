После атаки на волонтеров в Донбассе для них ужесточены требования безопасности

Отбором, подготовкой и отправкой волонтеров в Донбасс, а также Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области занимаются порядка 20 организаций из России, ДНР и ЛНР, рассказал «Ведомостям» глава думского комитета по молодежной политике и куратор Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) Артем Метелев. По его словам, все они распределяют людей в рамках 47 гуманитарных миссий: например, раздача гумпомощи, оказание психологической помощи в центрах (их около 10). Волонтеры проводят на месте 3–4 недели, после чего происходит их ротация. Одномоментно пребывает около 120–150 человек, говорит глава «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) Антон Демидов.