ВГА Энергодара сообщила об ударах беспилотников рядом с Запорожской АЭС

Два украинских беспилотника в ночь с 11 на 12 июля сбросили две мины на здание рядом с Запорожской атомной электростанцией, в результате никто не пострадал, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации Энергодара.