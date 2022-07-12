ВГА Энергодара сообщила об ударах беспилотников рядом с Запорожской АЭС
Два украинских беспилотника в ночь с 11 на 12 июля сбросили две мины на здание рядом с Запорожской атомной электростанцией, в результате никто не пострадал, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации Энергодара.
«Сегодня в 0.26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.
Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра в Херсонской области. Город является административным центром Каховского района. Сейчас Херсонская область подконтрольна российским военным.