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ВГА Энергодара сообщила об ударах беспилотников рядом с Запорожской АЭС

Ведомости

Два украинских беспилотника в ночь с 11 на 12 июля сбросили две мины на здание рядом с Запорожской атомной электростанцией, в результате никто не пострадал, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации Энергодара.

«Сегодня в 0.26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.

Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра в Херсонской области. Город является административным центром Каховского района. Сейчас Херсонская область подконтрольна российским военным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных