Хуснуллин допустил начало работы Запорожской АЭС на Россию

«Энергоэлектричество — это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать — будет работать на Россию», — сказал Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»), отметив, что Россия не будет «беспокоиться по поводу того, куда продать электроэнергию». Он заверил, что все рабочие места на станции будут сохранены.