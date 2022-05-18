Хуснуллин допустил начало работы Запорожской АЭС на Россию
Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС (ЗАЭС), находящаяся сейчас под контролем России, будет работать на нее, если Украина не будет готова принимать и оплачивать поставки энергии. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Мелитополе.
«Энергоэлектричество — это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать — будет работать на Россию», — сказал Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»), отметив, что Россия не будет «беспокоиться по поводу того, куда продать электроэнергию». Он заверил, что все рабочие места на станции будут сохранены.
Вице-премьер также добавил, что перспектива Запорожской области — «работать в нашей дружной российской семье». «Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции», — заявил он. По словам Хуснуллина, уже до конца месяца в районах, подконтрольных России, начнут платить пенсии в рублях. Вице-премьер также пообещал привести в порядок все дороги, которые связывают Запорожскую область с Россией.
О взятии под контроль ЗАЭС и ее города-спутника Энергодар минобороны России заявило 28 февраля, на четвертый день после начала спецоперации на территории Украины. 2 марта Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Россия уведомила организацию о взятии под контроль территории вокруг ЗАЭС. В середине марта МАГАТЭ сообщило, что «Росатом» отрицает наличие планов установления постоянного контроля над электростанцией. Представитель России при организации тогда заверял, что станция эксплуатируется украинским персоналом, а несколько российских специалистов лишь оказывают консультативную помощь.
На Запорожскую АЭС приходится 6 из 15 работающих атомных энергоблоков Украины и около четверти вырабатываемой электроэнергии.
Накануне, 17 мая, вице-премьер Хуснуллин заявил, что занятые российскими войсками к началу марта Херсон и область займут «достойное место в нашей российской семье». Большая часть Херсонской области вместе с ее административным центром была занята российской армией в начале спецоперации на территории Украины, тогда же был разблокирован Северо-Крымский канал. 2 марта Минобороны заявило о полном контроле над городом Херсон.