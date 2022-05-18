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Хуснуллин допустил начало работы Запорожской АЭС на Россию

Ведомости

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС (ЗАЭС), находящаяся сейчас под контролем России, будет работать на нее, если Украина не будет готова принимать и оплачивать поставки энергии. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Мелитополе.

«Энергоэлектричество — это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать — будет работать на Россию», — сказал Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»), отметив, что Россия не будет «беспокоиться по поводу того, куда продать электроэнергию». Он заверил, что все рабочие места на станции будут сохранены.

Вице-премьер также добавил, что перспектива Запорожской области  — «работать в нашей дружной российской семье». «Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции», — заявил он. По словам Хуснуллина, уже до конца месяца в районах, подконтрольных России, начнут платить пенсии в рублях. Вице-премьер также пообещал привести в порядок все дороги, которые связывают Запорожскую область с Россией. 

О взятии под контроль ЗАЭС и ее города-спутника Энергодар минобороны России заявило 28 февраля, на четвертый день после начала спецоперации на территории Украины. 2 марта Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Россия уведомила организацию о взятии под контроль территории вокруг ЗАЭС. В середине марта МАГАТЭ сообщило, что «Росатом» отрицает наличие планов установления постоянного контроля над электростанцией. Представитель России при организации тогда заверял, что станция эксплуатируется украинским персоналом, а несколько российских специалистов лишь оказывают консультативную помощь.

На Запорожскую АЭС приходится 6 из 15 работающих атомных энергоблоков Украины и около четверти вырабатываемой электроэнергии.

Накануне, 17 мая, вице-премьер Хуснуллин заявил, что занятые российскими войсками к началу марта Херсон и область займут «достойное место в нашей российской семье». Большая часть Херсонской области вместе с ее административным центром была занята российской армией в начале спецоперации на территории Украины, тогда же был разблокирован Северо-Крымский канал. 2 марта Минобороны заявило о полном контроле над городом Херсон.

Ранее по теме: Хуснуллин пообещал найти Херсону достойное место в российской семье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных