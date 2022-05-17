Хуснуллин пообещал найти Херсону достойное место в российской семье
У Херсона и Херсонской области большой потенциал, они займут достойное место в российской семье, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».
«Считаем, что у Херсона большая перспектива и что (область займет) достойное место в нашей российской семье. Мы всех ждем, приглашаем сотрудничать — не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше», — заявил Хуснуллин во время рабочего визита в регион.
Большая часть Херсонской области вместе с ее административным центром была занята российской армией в начале спецоперации на территории Украины, тогда же был разблокирован Северо-Крымский канал. 2 марта Минобороны заявило о полном контроле над городом Херсон.
Сейчас на территории области действует российская военная комендатура и военно-гражданская администрация во главе с бывшим мэром Херсона Владимиром Сальдо, украинский губернатор Геннадий Латуга покинул территорию и предположительно находится в районах, подконтрольных Киеву.
Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук 23 апреля заявил, что часть украинских территорий, возможно, войдет в состав России по итогам референдума. Это, по его словам, прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области, писали «РИА Новости». По его словам, Россия не может «потерять эти земли» и они должны войти в состав России, как и ДНР, ЛНР, Николаевская область и Одесская область. В то же время в МИД России заявили, что не имеют сведений о возможном референдуме.
6 мая глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область Украины «навсегда», однако правовой статус должны определить жители, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время поездки в город