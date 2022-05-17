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Хуснуллин пообещал найти Херсону достойное место в российской семье

Ведомости

У Херсона и Херсонской области большой потенциал, они займут достойное место в российской семье, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

«Считаем, что у Херсона большая перспектива и что (область займет) достойное место в нашей российской семье. Мы всех ждем, приглашаем сотрудничать — не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше», — заявил Хуснуллин во время рабочего визита в регион.

Большая часть Херсонской области вместе с ее административным центром была занята российской армией в начале спецоперации на территории Украины, тогда же был разблокирован Северо-Крымский канал. 2 марта Минобороны заявило о полном контроле над городом Херсон.

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Сейчас на территории области действует российская военная комендатура и военно-гражданская администрация во главе с бывшим мэром Херсона Владимиром Сальдо, украинский губернатор Геннадий Латуга покинул территорию и предположительно находится в районах, подконтрольных Киеву.

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук 23 апреля заявил, что часть украинских территорий, возможно, войдет в состав России по итогам референдума. Это, по его словам, прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области, писали «РИА Новости». По его словам, Россия не может «потерять эти земли» и они должны войти в состав России, как и ДНР, ЛНР, Николаевская область и Одесская область. В то же время в МИД России заявили, что не имеют сведений о возможном референдуме.

6 мая глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область Украины «навсегда», однако правовой статус должны определить жители, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время поездки в город

Ранее по теме: Турчак заявил о приходе России в Херсон «навсегда»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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