Хуснуллин пообещал найти Херсону достойное место в российской семье

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук 23 апреля заявил, что часть украинских территорий, возможно, войдет в состав России по итогам референдума. Это, по его словам, прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области, писали «РИА Новости». По его словам, Россия не может «потерять эти земли» и они должны войти в состав России, как и ДНР, ЛНР, Николаевская область и Одесская область. В то же время в МИД России заявили, что не имеют сведений о возможном референдуме.