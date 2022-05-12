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Матвиенко: Россия примет любое решение жителей Херсонской области по статусу региона

Ведомости

Вхождение в состав России Херсонской области может произойти только в результате волеизъявления жителей региона, Москва же согласиться с любым их решением касательно данного вопроса. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщили РИА «Новости».

«Решение могут принять только жители Херсонской области, и какое они примут – это их право. Какая будет воля, мы с ней согласимся», – отметила глава Совфеда. По словам сенатора, сейчас Херсонская область может принимать решения без давления со стороны киевской власти и националистических батальонов, и свое будущее жители должны выбрать сами.

Большая часть Херсонской области вместе с ее административным центром была занята российской армией в начале спецоперации на территории Украины, тогда же был разблокирован Северо-Крымский канал. 2 марта Минобороны России сообщило о взятии под контроль Херсона.

6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсонскую область «навсегда», и уже 11 мая замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов на пресс-конференции рассказал, что руководство региона Украины обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России.

Ранее по теме: Песков ответил на вопрос о возможном присоединении Херсонской области к России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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