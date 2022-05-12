Матвиенко: Россия примет любое решение жителей Херсонской области по статусу региона

«Решение могут принять только жители Херсонской области, и какое они примут – это их право. Какая будет воля, мы с ней согласимся», – отметила глава Совфеда. По словам сенатора, сейчас Херсонская область может принимать решения без давления со стороны киевской власти и националистических батальонов, и свое будущее жители должны выбрать сами.