Матвиенко: Россия примет любое решение жителей Херсонской области по статусу региона
Вхождение в состав России Херсонской области может произойти только в результате волеизъявления жителей региона, Москва же согласиться с любым их решением касательно данного вопроса. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщили РИА «Новости».
«Решение могут принять только жители Херсонской области, и какое они примут – это их право. Какая будет воля, мы с ней согласимся», – отметила глава Совфеда. По словам сенатора, сейчас Херсонская область может принимать решения без давления со стороны киевской власти и националистических батальонов, и свое будущее жители должны выбрать сами.
Большая часть Херсонской области вместе с ее административным центром была занята российской армией в начале спецоперации на территории Украины, тогда же был разблокирован Северо-Крымский канал. 2 марта Минобороны России сообщило о взятии под контроль Херсона.
6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсонскую область «навсегда», и уже 11 мая замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов на пресс-конференции рассказал, что руководство региона Украины обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России.