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Власти Херсонской области планируют обратиться к Путину для включения в состав России

Ведомости

Руководство Херсонской области Украины обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России, заявил в ходе пресс-конференции замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ», — заявил Стремоусов (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что освобожденные регионы на юге Украины станут новым регионом России. Он рассказал, что юго-восточные территории, которые когда-то были «подарены» Украине, как и земли исторической Тавриды, всегда были русскими, на них проживает близкое русскоязычное население.

В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль всю Херсонскую область Украины и приазовскую часть Запорожской области. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что Россия «навсегда пришла» в Херсонскую область. Глава администрации региона Владимир Сальдо отметил, что область уже является неотъемлемой частью России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных