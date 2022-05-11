Власти Херсонской области планируют обратиться к Путину для включения в состав России
Руководство Херсонской области Украины обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России, заявил в ходе пресс-конференции замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ», — заявил Стремоусов (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что освобожденные регионы на юге Украины станут новым регионом России. Он рассказал, что юго-восточные территории, которые когда-то были «подарены» Украине, как и земли исторической Тавриды, всегда были русскими, на них проживает близкое русскоязычное население.
В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль всю Херсонскую область Украины и приазовскую часть Запорожской области. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что Россия «навсегда пришла» в Херсонскую область. Глава администрации региона Владимир Сальдо отметил, что область уже является неотъемлемой частью России.