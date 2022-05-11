Постпред в Крыму Мурадов заявил, что «юг бывшей Украины» войдет в состав России

«У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов», — заявил Мурадов.