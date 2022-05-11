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Постпред в Крыму Мурадов заявил, что «юг бывшей Украины» войдет в состав России

Ведомости

Освобожденные южные территории Украины станут новым регионом России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на постоянного представителя Крыма при президенте России Георгия Мурадова.

«У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов», — заявил Мурадов.

По словам Мурадова, юго-восточные территории, которые когда-то были «подарены» Украине, как и земли исторической Тавриды, «всегда были русскими, на них проживает близкое русскоязычное население». Сейчас, по его словам, на освобожденных территориях формируются военно-гражданские администрации, начали работать российские телеканалы, в школах появились российские учебники, а в экономику входит российский рубль.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что Россия «навсегда пришла» в Херсонскую область. Глава администрации региона Владимир Сальдо отметил, что область уже «является неотъемлемой частью России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных