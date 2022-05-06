Турчак заявил о приходе России в Херсон «навсегда»
Россия пришла в Херсон и одноименную область Украины «навсегда», однако правовой статус должны определить жители, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время поездки в город, передает «РИА Новости».
«Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми», — сказал Турчак. По его словам, 9 мая ветераны Великой Отечественной войны на этой территории получат соответствующие выплаты. Ранее стало известно, что в соответствии с указом президента Владимира Путина такие выплаты в размере 10 000 руб. получат ветераны на территориях Донецкой и Луганской народных республик.
«Давайте забегать вперед не будем. В любом случае статус определят жители», — заверил Турчак.
Большая часть Херсонской области вместе с ее административным центром была занята российской армией в начале спецоперации на территории Украины, в частности, был разблокирован Северо-Крымский канал. 2 марта Минобороны заявило о полном контроле над городом Херсон.
Сейчас на территории области действует российская военная комендатура и военно-гражданская администрация с конца апреля во главе с бывшим мэром Херсона Владимиром Сальдо, украинский губернатор Геннадий Латуга покинул территорию и предположительно находится в районах, подконтрольных Киеву. Украинский мэр города Игорь Колыхаев исполнял свои обязанности до конца апреля, однако после отказа сотрудничать с российскими войсками он обратился за указаниями в офис президента Украины, его место занял Александр Кобец.
Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук 23 апреля заявил, что часть украинских территорий, возможно, войдет в состав России по итогам референдума. Это, по его словам, прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области, писали «РИА Новости». По его словам, Россия не может «потерять эти земли» и они должны войти в состав России, как и ДНР, ЛНР, Николаевская область и Одесская область. В то же время в МИД России заявили, что не имеют сведений о возможном референдуме, а Кремль неоднократно заявлял, что у него нет планов оккупации регионов Украины или смены власти в ней.
Украинская сторона в лице президента страны Владимира Зеленского 24 апреля сообщила о возможном выходе из переговоров в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов.