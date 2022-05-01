В Крыму сообщили об отключении мобильной связи в Херсонской области
Украина отключила два региона страны от мобильной связи и интернета, рассказал ТАСС советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Со вчерашнего дня Украина отключила в Херсонской и Запорожской областях мобильную связь и интернет от всех операторов», — сказал Крючков.
Вопрос будет решен силами крымских и донецких операторов, уверен он. «РИА Новости» Крючков также заявил, что Украина таким образом «демонстративно отказалась» от территорий. «Теперь она перестанет выплачивать пенсии и пособия, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — сказал он.
2 марта Минобороны России заявило о полном контроле над Херсоном. Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук ранее говорил, что часть украинских территорий, возможно, войдет в состав России. Это, по его словам, прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области, писали «РИА Новости». По его словам, Россия не может «потерять эти земли» и они должны войти в состав России, как и ДНР, ЛНР, Николаевская область и Одесская область.
При этом украинская сторона в лице президента страны Владимира Зеленского сообщила о возможном выходе из переговоров в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов.