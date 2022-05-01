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Политика

В Крыму сообщили об отключении мобильной связи в Херсонской области

Ведомости

Украина отключила два региона страны от мобильной связи и интернета, рассказал ТАСС советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Со вчерашнего дня Украина отключила в Херсонской и Запорожской областях мобильную связь и интернет от всех операторов», — сказал Крючков. 

Вопрос будет решен силами крымских и донецких операторов, уверен он. «РИА Новости» Крючков также заявил, что Украина таким образом «демонстративно отказалась» от территорий. «Теперь она перестанет выплачивать пенсии и пособия, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — сказал он.

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2 марта Минобороны России заявило о полном контроле над Херсоном. Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук ранее говорил, что часть украинских территорий, возможно, войдет в состав России. Это, по его словам, прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области, писали «РИА Новости». По его словам, Россия не может «потерять эти земли» и они должны войти в состав России, как и ДНР, ЛНР, Николаевская область и Одесская область.

При этом украинская сторона в лице президента страны Владимира Зеленского сообщила о возможном выходе из переговоров в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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