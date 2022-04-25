В МИД России «не слышали» о подготовке референдума о присоединении Херсона

2 марта Минобороны заявило о полном контроле над городом. Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук ранее заявил, что часть украинских территорий, возможно, войдет в состав России. Это, по его словам, прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области, писали «РИА Новости». По его словам, Россия не может «потерять эти земли», и они должны войти в состав России, как и ДНР, ЛНР, Николаевская область и Одесская область.