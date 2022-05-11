Песков ответил на вопрос о возможном присоединении Херсонской области к России

«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом», — заявил Песков. На вопрос, стоит ли на повестке дня в Кремле вопрос присоединения южных регионов Украины к России, Песков не ответил.