Газета
Политика

Песков ответил на вопрос о возможном присоединении Херсонской области к России

Ведомости

Жители Херсонской области должны сами решить, направлять ли президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой принять регион в состав РФ, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сегодня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что руководство региона планирует обратиться к Путину с просьбой принять область в состав России. По его словам, для решения этого вопроса будет издан единый указ на основании обращения властей Херсонской области к президенту России.

«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом», — заявил Песков. На вопрос, стоит ли на повестке дня в Кремле вопрос присоединения южных регионов Украины к России, Песков не ответил.

Ранее сегодня постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что регионы на юге Украины, которые перешли под контроль российских военных, войдут в состав России. Он рассказал, что юго-восточные территории, которые когда-то были «подарены» Украине, всегда были русскими, на них проживает русскоязычное население.

В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль Херсонскую область Украины и приазовскую часть Запорожской области. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что Россия «навсегда пришла» в Херсонскую область. Глава администрации региона Владимир Сальдо отметил, что область уже является неотъемлемой частью России.

Ранее по теме: Власти Херсонской области планируют обратиться к Путину для включения в состав России

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных