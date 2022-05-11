Песков ответил на вопрос о возможном присоединении Херсонской области к России
Жители Херсонской области должны сами решить, направлять ли президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой принять регион в состав РФ, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее сегодня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что руководство региона планирует обратиться к Путину с просьбой принять область в состав России. По его словам, для решения этого вопроса будет издан единый указ на основании обращения властей Херсонской области к президенту России.
«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом», — заявил Песков. На вопрос, стоит ли на повестке дня в Кремле вопрос присоединения южных регионов Украины к России, Песков не ответил.
Ранее сегодня постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что регионы на юге Украины, которые перешли под контроль российских военных, войдут в состав России. Он рассказал, что юго-восточные территории, которые когда-то были «подарены» Украине, всегда были русскими, на них проживает русскоязычное население.
В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль Херсонскую область Украины и приазовскую часть Запорожской области. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что Россия «навсегда пришла» в Херсонскую область. Глава администрации региона Владимир Сальдо отметил, что область уже является неотъемлемой частью России.