В Запорожской области заявили о необходимости ввести «режим тишины» вокруг ЗАЭС
Вокруг Запорожской АЭС, которая регулярно подвергается обстрелам, необходимо установить «режим тишины». Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, передает агентство «РИА Новости».
«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины», — сказал Рогов.
Он также предложил ввести «жесточайшие санкции» за нарушение такого режима. По мнению Рогова, эти меры должны «отрезвить» украинские власти, которые «шантажируют и ставят своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы».
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что демилитаризация ЗАЭС сделает ее более уязвимой. По его словам, такое решение может привести к новым провокациям и атакам.
11 августа по запросу России прошло заседание Совбеза ООН, на котором обсуждалась тема обстрелов ЗАЭС. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.
После начала спецоперации России на Украине стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории станции и повреждениях инфраструктуры АЭС. 5 августа ВГА региона сообщила об очередной атаке ВСУ на ЗАЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». Атаки продолжились 7, 11 и 13 августа.
Главы МИД стран G7, в свою очередь, потребовали от России «немедленно» вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Они выразили беспокойство по поводу сложившейся ситуации, которая «повышает риск ядерной аварии и подвергает опасности население Украины и все мировое сообщество».
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призвал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию.
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