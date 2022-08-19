В Запорожье заявили об усилении системы защиты ЗАЭС
Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной провокации Киева. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, передает агентство «РИА Новости».
«Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно», — заявил Рогов.
Накануне Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС в период визита во Львов генсека ООН Антониу Гутерриша. По данным военного ведомства, удар по территории станции запланирован на 19 августа с целью обвинить Россию «в создании техногенной катастрофы».
В настоящее время АЭС находится под контролем российских военных. 18 августа генсек ООН встретился с президентом Украины Владимиром Зеленских. «ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта (ЗАЭС), его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск», — заявил после встречи украинский лидер.
Ранее призывы передать ЗАЭС под контроль Украины звучали в Белом доме, а также от глав МИД стран G7. Однако российская сторона такой вариант развития не рассматривает. Также Россия считает «неприемлемым» предложение о демилитаризации территории вокруг ЗАЭС. В МИД РФ отметили, что такой шаг сделает станцию более уязвимой.
После начала спецоперации России на Украине стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории станции и повреждениях инфраструктуры ЗАЭС. 5 августа ВГА региона сообщила об очередной атаке ВСУ на ЗАЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». Атаки продолжились 7, 11 и 13 августа. 17 августа было зафиксировано еще шесть «прилетов» в районе АЭС.
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