В Запорожье заявили об усилении системы защиты ЗАЭС

После начала спецоперации России на Украине стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории станции и повреждениях инфраструктуры ЗАЭС. 5 августа ВГА региона сообщила об очередной атаке ВСУ на ЗАЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». Атаки продолжились 7, 11 и 13 августа. 17 августа было зафиксировано еще шесть «прилетов» в районе АЭС.