Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове, обсудив в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Об этом глава украинского государства написал в своем Telegram-канале.
«ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта (ЗАЭС), его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск», – заявил он.
По мнению Зеленского, обострившаяся ситуацию вокруг ЗАЭС стала следствием «ядерного шантажа».
Кроме того, стороны договорились продолжить координацию действий в рамках «зерновой сделки», а также освобождение из плена украинских военных.
Гутерриш сегодня прибыл во Львов для участия в трехсторонних переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о готовящейся Киевом провокации на ЗАЭС в период визита генсека ООН Антониу Гутерриша во Львов. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за это украинская сторона планирует возложить на российских военных.
16 августа стало известно о начале подготовки новой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. В МИД РФ возразили, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к ЗАЭС пролегает через линию фронта.
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