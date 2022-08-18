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Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове, обсудив в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Об этом глава украинского государства написал в своем Telegram-канале.

«ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта (ЗАЭС), его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск», – заявил он.

По мнению Зеленского, обострившаяся ситуацию вокруг ЗАЭС стала следствием «ядерного шантажа». 

Кроме того, стороны договорились продолжить координацию действий в рамках «зерновой сделки», а также освобождение из плена украинских военных.

Гутерриш сегодня прибыл во Львов для участия в трехсторонних переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о готовящейся Киевом провокации на ЗАЭС в период визита генсека ООН Антониу Гутерриша во Львов. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за это украинская сторона планирует возложить на российских военных.

16 августа стало известно о начале подготовки новой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. В МИД РФ возразили, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к ЗАЭС пролегает через линию фронта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных