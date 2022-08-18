Минобороны РФ сообщило о планах Киева устроить провокацию на ЗАЭС

После начала спецоперации России на Украине ЗАЭС не раз подвергалась обстрелам. 5 августа ВГА региона сообщила об очередной атаке ВСУ на станцию. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало эти действия «ядерным терроризмом». Атаки продолжились 7, 11 и 13 августа. Накануне было зафиксировано еще шесть «прилетов» в районе ЗАЭС.