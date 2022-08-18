Минобороны РФ сообщило о планах Киева устроить провокацию на ЗАЭС
Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС в период визита генсека ООН Антониу Гутерреша на Украину. Об этом сообщает Министерство обороны России.
По данным военного ведомства, провокация запланирована на 19 августа. Украинские власти намерены обвинить Россию «в создании техногенной катастрофы» на электростанции, добавили в министерстве.
«Планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооруженные силы», – говорится в сообщении.
В Минобороне отметили, что украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в использовании АЭС в военных целях. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что у российских войск нет тяжелых вооружений на станции и на прилегающей к ней территории.
После начала спецоперации России на Украине ЗАЭС не раз подвергалась обстрелам. 5 августа ВГА региона сообщила об очередной атаке ВСУ на станцию. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало эти действия «ядерным терроризмом». Атаки продолжились 7, 11 и 13 августа. Накануне было зафиксировано еще шесть «прилетов» в районе ЗАЭС.
11 августа по запросу России прошло заседание Совбеза ООН, на котором обсуждалась тема обстрелов ЗАЭС. В ходе сессии постпред РФ при ООН Василий Небензя счел абсурдом обвинения в адрес российских военных в ударах по станции. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг АЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции. 17 августа генсек прибыл во Львов. У Гутерриша запланированы трехсторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который приедет на Украину 18 августа. На встрече в том числе обсудят ситуацию вокруг ЗАЭС.
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