Путин и Макрон провели второй телефонный разговор 20 февраля
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели в ночь с 20 на 21 февраля второй телефонный разговор, президенты обсуждали ситуацию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее 20 февраля Путин и Макрон уже поговорили по телефону.
«Вчера около часа ночи по инициативе <...> Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции. <...> Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины», — рассказал Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, президенты подчеркнули, что нужно продолжать диалог по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников. В ближайшие дни министры иностранных дел России и Франции могут провести переговоры, добавил Песков.
Днем 20 февраля Путин и Макрон поговорили по телефону, разговор длился 1 час 45 мин. В Елисейском дворце сообщили, что президенты договорились работать над организацией встречи трехсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы. После переговоров с Путиным Макрон позвонил Зеленскому, их разговор продлился 30 минут.
7 февраля переговоры Путина и Макрона прошли в Москве, в ходе встречи президенты обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности России. По данным Daily Mail, Макрон сделал Путину предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые не были согласованы со странами НАТО. Financial Times сообщила, что после переговоров двух президентов Россия продвинулась к деэскалации ситуации. По словам собеседников издания, президенты якобы обсуждали вывод российских военных из Белоруссии по окончании учений.
Газета The Washington Post со ссылкой на четырех американских чиновников писала о беспокойстве США по поводу российско-белорусских учений, которые проходят на «доступном расстоянии от украинской границы». По данным разведки, эти маневры могут стать прикрытием для нападения на Украину. Россия планы военного вторжения отрицает.