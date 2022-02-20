Путин и Макрон договорились о встрече глав МИД по Украине

Путин и Макрон договорились о встрече глав МИД по УкраинеНапряженность вокруг Украины может продлиться еще месяцы
Напряженность вокруг Украины нарастала всю прошлую неделю, включая выходные. 18 февраля началась эвакуация жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию, которая все еще продолжается. Это сопровождается сообщениями из ДНР и ЛНР об обстрелах и диверсиях с украинской стороны.
Посредническую роль 20 февраля попытался сыграть президент Франции Эмманюэль Макрон, позвонивший сначала президенту России Владимиру Путину, а затем президенту Украины Владимиру Зеленскому. Путин во время разговора выразил «серьезную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе». Кроме того, президент России отметил, что Украина занимается лишь имитацией выполнения Минских соглашений, говорится на сайте Кремля. Но стороны договорились активизировать дипломатические усилия стран «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция и Германия), чтобы добиться восстановления режима прекращения огня в Донбассе.