Путин и Макрон договорились о встрече глав МИД по Украине

Посредническую роль 20 февраля попытался сыграть президент Франции Эмманюэль Макрон, позвонивший сначала президенту России Владимиру Путину, а затем президенту Украины Владимиру Зеленскому. Путин во время разговора выразил «серьезную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе». Кроме того, президент России отметил, что Украина занимается лишь имитацией выполнения Минских соглашений, говорится на сайте Кремля. Но стороны договорились активизировать дипломатические усилия стран «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция и Германия), чтобы добиться восстановления режима прекращения огня в Донбассе.