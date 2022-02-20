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Путин и Макрон договорились о встрече глав МИД по Украине

Напряженность вокруг Украины может продлиться еще месяцы
Илья Лакстыгал Алексей Никольский
Елисейский дворец сообщил, что Макрон и Путин договорились организовать возобновление работы в рамках «нормандского формата», а также провести встречу в Париже на уровне глав МИД России и Франции / Пресс-служба президента России

Напряженность вокруг Украины нарастала всю прошлую неделю, включая выходные. 18 февраля началась эвакуация жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию, которая все еще продолжается. Это сопровождается сообщениями из ДНР и ЛНР об обстрелах и диверсиях с украинской стороны.

Посредническую роль 20 февраля попытался сыграть президент Франции Эмманюэль Макрон, позвонивший сначала президенту России Владимиру Путину, а затем президенту Украины Владимиру Зеленскому. Путин во время разговора выразил «серьезную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе». Кроме того, президент России отметил, что Украина занимается лишь имитацией выполнения Минских соглашений, говорится на сайте Кремля. Но стороны договорились активизировать дипломатические усилия стран «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция и Германия), чтобы добиться восстановления режима прекращения огня в Донбассе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных