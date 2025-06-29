Макрон заявил о попытках дестабилизировать демократию в Армении
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил солидарность Парижа «в ответ на попытки дестабилизировать демократию в Армении». Об этом французский президент написал в X.
Макрон сообщил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с Пашиняном. Глава французского государства также подтвердил в ходе беседы поддержку Франции «смелых усилий» армянского премьера по установлению мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией.
Лидеры двух стран также обсудили вопросы двусторонней повестки и темы регионального и международного значения, сообщается на сайте армянского премьера. Пашинян, как отмечается, поблагодарил президента Франции за личный вклад в развитие отношений Парижа и Еревана, а Макрон выразил поддержку «проводимой в Армении повестке реформ и принятой правительством Республики Армении стратегии мира».