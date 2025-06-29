Макрон заявил о попытках дестабилизировать демократию в Армении

Лидеры двух стран также обсудили вопросы двусторонней повестки и темы регионального и международного значения, сообщается на сайте армянского премьера. Пашинян, как отмечается, поблагодарил президента Франции за личный вклад в развитие отношений Парижа и Еревана, а Макрон выразил поддержку «проводимой в Армении повестке реформ и принятой правительством Республики Армении стратегии мира».