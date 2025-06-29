Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Макрон заявил о попытках дестабилизировать демократию в Армении

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил солидарность Парижа «в ответ на попытки дестабилизировать демократию в Армении». Об этом французский президент написал в X.

Макрон сообщил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с Пашиняном. Глава французского государства также подтвердил в ходе беседы поддержку Франции «смелых усилий» армянского премьера по установлению мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией.

Лидеры двух стран также обсудили вопросы двусторонней повестки и темы регионального и международного значения, сообщается на сайте армянского премьера. Пашинян, как отмечается, поблагодарил президента Франции за личный вклад в развитие отношений Парижа и Еревана, а Макрон выразил поддержку «проводимой в Армении повестке реформ и принятой правительством Республики Армении стратегии мира».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных