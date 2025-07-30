Песков: Россия выработала иммунитет к санкциям

28 июля Трамп сообщил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине, и решил сократить срок своего «ультиматума» с 50 до 10–12 дней. По его словам, если ситуация не изменится, США примут меры – введут санкции, пошлины или другие ограничения. Американский лидер признал, что будущее конфликта остается неопределенным. 30 июня он заявил журналистам, что не уверен в эффективности своей стратегии в отношении России. Трамп также добавил, что со стороны России не последовало никакого ответа после объявления нового дедлайна.