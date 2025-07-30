Песков: Россия выработала иммунитет к санкциям
У России уже выработан определенный иммунитет к санкциям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подготовке к новым возможным ограничениям, анонсированным американским лидером Дональдом Трампом.
«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций», – пояснил представитель Кремля.
Песков отметил, что Москва продолжает фиксировать все заявления Трампа и других зарубежных лидеров по поводу санкций. По его словам, пока он не может предоставить дополнительной информации по этому вопросу.
28 июля Трамп сообщил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине, и решил сократить срок своего «ультиматума» с 50 до 10–12 дней. По его словам, если ситуация не изменится, США примут меры – введут санкции, пошлины или другие ограничения. Американский лидер признал, что будущее конфликта остается неопределенным. 30 июня он заявил журналистам, что не уверен в эффективности своей стратегии в отношении России. Трамп также добавил, что со стороны России не последовало никакого ответа после объявления нового дедлайна.