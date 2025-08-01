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Главная / Экономика /

Экономисты смоделировали потенциальные последствия торговых войн для стран

Наиболее уязвимым к выпадению импортных поставок окажется Евросоюз
Ксения Котченко
NurPhoto via AFP
NurPhoto via AFP

Экономика Евросоюза в ситуации разворачивания глобальной торговой войны окажется наиболее уязвимой к ограничению импортных поставок. К такому выводу пришли исследователи Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН – его директор Альберт Бахтизин и старший научный сотрудник Александра Машкова. Исследование «Агент-ориентированное моделирование устойчивости ключевых экономик к санкционному давлению» было опубликовано в журнале Новой экономической ассоциации в июле 2025 г. Россия в случае начала торговых войн покажет среднюю адаптивность к ограничению поставок, но со временем сможет сгладить его последствия для экономики, показало исследование. Китай же сможет заместить импортные ресурсы без существенных потерь, полагают ученые.

Авторы исследования создали компьютерную модель возможных глобальных торговых войн между тремя группами стран. В первую вошли Россия и Китай, во вторую – блок западных стран (США и ЕС). Третью группу составили все остальные страны мира. Основная цель исследования – оценка «чувствительности» национальных экономик к перестройке торговых связей в условиях санкционного давления, отмечают исследователи. Особое внимание они уделили тому, насколько быстро и эффективно различные страны способны заместить ресурсы, попавшие под ограничения. Модель предусматривала не только возможное увеличение таможенных тарифов, но и введение ограничений на товарные потоки между отдельными странами, рассказал «Ведомостям» Бахтизин.

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