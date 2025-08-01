Экономисты смоделировали потенциальные последствия торговых войн для стран

Экономика Евросоюза в ситуации разворачивания глобальной торговой войны окажется наиболее уязвимой к ограничению импортных поставок. К такому выводу пришли исследователи Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН – его директор Альберт Бахтизин и старший научный сотрудник Александра Машкова. Исследование «Агент-ориентированное моделирование устойчивости ключевых экономик к санкционному давлению» было опубликовано в журнале Новой экономической ассоциации в июле 2025 г. Россия в случае начала торговых войн покажет среднюю адаптивность к ограничению поставок, но со временем сможет сгладить его последствия для экономики, показало исследование. Китай же сможет заместить импортные ресурсы без существенных потерь, полагают ученые.