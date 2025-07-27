Трамп объявил о достижении торгового соглашения с ЕС

До этого Трамп на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что оценивает вероятность заключения торговой сделки с ЕС «50 на 50». Он отмечал, что у сторон есть «три или четыре» спорных момента, не раскрыв их деталей.