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Трамп объявил о достижении торгового соглашения с ЕС

Европейские страны должны будут закупить у Вашингтона энергоносители на $750 млрд
Ведомости

Вашингтон и Брюссель достигли торгового соглашения. Об этом объявил президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Шотландию.

«Европейский союз согласится закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд. Они согласятся инвестировать в Соединенные Штаты на $600 млрд больше, чем уже инвестируют», – сказал он (цитата по CNN).

До этого Трамп на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что оценивает вероятность заключения торговой сделки с ЕС «50 на 50». Он отмечал, что у сторон есть «три или четыре» спорных момента, не раскрыв их деталей.

Трамп в июле разослал странам ЕС, Мексике, Японии, Южной Корее, Филиппинам, Молдавии, Ираку, Казахстану письма о том, что с 1 августа на их товары в США будут установлены пошлины в размере от 20 до 40%.

23 июля Bloomberg писал, что ЕС может ввести 30%-ные пошлины на американские товары стоимостью $117 млрд в случае, если президент США Дональд Трамп реализует свои угрозы о введении тарифов и переговоры между сторонами провалятся. 

Читайте также:Фон дер Ляйен встретится с Трампом в Шотландии для обсуждения торговой сделки
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