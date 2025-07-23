Bloomberg: ЕС планирует ввести 30%-ные пошлины на американские товары
Евросоюз готовится ввести 30%-ные пошлины на американские товары стоимостью $117 млрд в случае, если президент США Дональд Трамп реализует свои угрозы о введении тарифов и переговоры между сторонами провалятся. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как пояснил представитель Европейской комиссии, в рамках первоочередных ответных мер ЕС намерен объединить два ранее подготовленных перечня, а именно уже утвержденный список тарифов на американские товары стоимостью 21 млрд евро и предложенный ранее дополнительный список на 72 млрд евро.
Согласно данным, полученным от источников, знакомых с ситуацией, перечень товаров, подлежащих обложению 30%-ной пошлиной, включает продукцию авиастроительной корпорации Boeing, автомобили американского производства, а также бурбон.
12 июля Трамп объявил о введении с 1 августа 30%-ных пошлин на товары из Евросоюза, сохранив при этом ранее установленные секторальные тарифы. В своем письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он дополнительно предупредил, что любые ответные повышения пошлин со стороны ЕС приведут к пропорциональному увеличению американских тарифов сверх объявленных 30%.