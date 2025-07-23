Bloomberg: ЕС планирует ввести 30%-ные пошлины на американские товары

12 июля Трамп объявил о введении с 1 августа 30%-ных пошлин на товары из Евросоюза, сохранив при этом ранее установленные секторальные тарифы. В своем письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он дополнительно предупредил, что любые ответные повышения пошлин со стороны ЕС приведут к пропорциональному увеличению американских тарифов сверх объявленных 30%.