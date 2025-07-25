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Фон дер Ляйен встретится с Трампом в Шотландии для обсуждения торговой сделки

Ведомости

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что провела «хороший разговор» с президентом США Дональдом Трампом и планирует личную встречу с ним в Шотландии в 27 июля. Об этом сообщает The Guardian. Ожидается, что на переговорах стороны обсудят состояние трансатлантических торговых отношений и возможные шаги по их укреплению.

На фоне заявлений европейских дипломатов о том, что условия сделки по снижению пошлин фактически согласованы и остается лишь решение со стороны США, встреча может стать частью политического сценария, призванного завершить переговоры и объявить об итогах уже в выходные.

Сам Трамп, уезжая в Шотландию, заявил, что шансы на сделку составляют «50 на 50, может, даже меньше». Однако, как пишет The Guardian, подобные высказывания часто являются элементом его привычной тактики перед принятием важных решений.

24 июля газета Financial Times писало, что Евросоюз разработал контрмеры на случай, если на переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа не будет достигнуто соглашение по торговым пошлинам.

23 июля стало известно, что ЕС и США приближаются к заключению торгового соглашения, вводящего общий тариф в размере 15% на товары из союза. Соглашение может распространиться на автомобили и будет соответствовать соглашению, которое США заключили с Японией.

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