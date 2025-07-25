Фон дер Ляйен встретится с Трампом в Шотландии для обсуждения торговой сделки

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что провела «хороший разговор» с президентом США Дональдом Трампом и планирует личную встречу с ним в Шотландии в 27 июля. Об этом сообщает The Guardian. Ожидается, что на переговорах стороны обсудят состояние трансатлантических торговых отношений и возможные шаги по их укреплению.