Евросоюз может ввести контрмеры против США в случае провала торговых переговоров
Евросоюз разработал контрмеры на случай, если на переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа не будет достигнуто соглашение по торговым пошлинам, сообщает газета Financial Times.
24 июля государства-члены ЕС одобрили введение с 7 августа пошлин до 30% на американский импорт на сумму 93 млрд евро. Решение сформулировано таким образом, чтобы его реализация не требовала дополнительного согласования между странами блока и могла быть оперативно задействована в случае срыва договоренностей с Вашингтоном.
Как отмечают два европейских дипломата, меры будут приостановлены до 1 августа, если стороны успеют заключить сделку, однако полностью отменены не будут – их можно будет активировать в любой момент, если США отступят от условий соглашения.
23 июля стало известно, что ЕС и США приближаются к заключению торгового соглашения, вводящего общий тариф в размере 15% на товары из союза. Соглашение может распространиться на автомобили и будет соответствовать соглашению, которое США заключили с Японией.