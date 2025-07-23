ЕС и США приблизились к торговому соглашению о 15%-ных тарифах
Европейский союз и США приближаются к заключению торгового соглашения, вводящего общий тариф в размере 15% на товары из союза. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
Соглашение может распространиться на автомобили и будет соответствовать соглашению, которое США заключили с Японией.
Ранее президент США Дональд Трамп заключил с Японией соглашение, подразумевающее 15%-ные пошлины на импортные товары из азиатской страны, включая автомобили. Вместе с тем будет создан поддерживаемый Японией фонд в размере $550 млрд для инвестиций в Америку.
В июле Трамп разослал своим торговым партнерам – странам ЕС, Мексике, Японии, Южной Корее, Филиппинам, Молдавии, Ираку, Казахстану и другим – письма о том, что с 1 августа на их товары в США будут установлены пошлины в размере от 20 до 40%.