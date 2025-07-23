Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заключил с Японией сделку о 15%-ных пошлинах на импортные товары

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заключил с Японией торговое соглашение, подразумевающее 15%-ные пошлины на импортные товары из азиатской страны, включая автомобили. Вместе с тем будет создан поддерживаемый Японией фонд в размере $550 млрд для инвестиций в Америку, пишет Bloomberg.

Отмечается, что данный договор избавляет «ключевого союзника США» от угрозы введения 25%-ного тарифа, который должен был вступить в силу на следующей неделе. По словам источника агентства из американской администрации, согласно условиям сделки, японские автомобили и запчасти будут облагаться налогом в размере 15%, как и другие экспортные товары страны. Япония, в свою очередь, будет принимать легковые и грузовые автомобили, соответствующие американским стандартам безопасности транспортных средств, без дополнительных требований.

Окончательные условия соглашения будут закреплены в официальном заявлении. Центральным элементом соглашения с Японией названо обязательство выделить $550 млрд, которое, по словам источника, «сродни суверенному фонду благосостояния, с помощью которого Трамп мог бы управлять инвестициями внутри США».

Трамп объявил о торговом соглашении с Индонезией

Политика / Международные новости

Собеседник Bloomberg отметил, что юридические аспекты и другие детали, связанные с инвестиционным обязательством на сумму $550 млрд, еще находятся в стадии проработки.

22 июля Трамп объявил о торговом соглашении между США и Индонезией, в рамках которого американская продукция получит доступ на индонезийский рынок практически без ограничений, а на индонезийский экспорт в США будут введены пошлины в размере 19%. Тогда же Трамп сообщил, что Филиппины будут платить американцам торговые пошлины на экспорт в размере 19%, тогда как США – ничего.

В июле Трамп разослал своим торговым партнерам – странам ЕС, Мексике, Японии, Южной Корее, Филиппинам, Молдавии, Ираку, Казахстану и другим – письма о том, что с 1 августа на их товары в США будут установлены пошлины в размере от 20 до 40%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных