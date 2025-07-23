Трамп заключил с Японией сделку о 15%-ных пошлинах на импортные товары
Президент США Дональд Трамп заключил с Японией торговое соглашение, подразумевающее 15%-ные пошлины на импортные товары из азиатской страны, включая автомобили. Вместе с тем будет создан поддерживаемый Японией фонд в размере $550 млрд для инвестиций в Америку, пишет Bloomberg.
Отмечается, что данный договор избавляет «ключевого союзника США» от угрозы введения 25%-ного тарифа, который должен был вступить в силу на следующей неделе. По словам источника агентства из американской администрации, согласно условиям сделки, японские автомобили и запчасти будут облагаться налогом в размере 15%, как и другие экспортные товары страны. Япония, в свою очередь, будет принимать легковые и грузовые автомобили, соответствующие американским стандартам безопасности транспортных средств, без дополнительных требований.
Окончательные условия соглашения будут закреплены в официальном заявлении. Центральным элементом соглашения с Японией названо обязательство выделить $550 млрд, которое, по словам источника, «сродни суверенному фонду благосостояния, с помощью которого Трамп мог бы управлять инвестициями внутри США».
Собеседник Bloomberg отметил, что юридические аспекты и другие детали, связанные с инвестиционным обязательством на сумму $550 млрд, еще находятся в стадии проработки.
22 июля Трамп объявил о торговом соглашении между США и Индонезией, в рамках которого американская продукция получит доступ на индонезийский рынок практически без ограничений, а на индонезийский экспорт в США будут введены пошлины в размере 19%. Тогда же Трамп сообщил, что Филиппины будут платить американцам торговые пошлины на экспорт в размере 19%, тогда как США – ничего.
В июле Трамп разослал своим торговым партнерам – странам ЕС, Мексике, Японии, Южной Корее, Филиппинам, Молдавии, Ираку, Казахстану и другим – письма о том, что с 1 августа на их товары в США будут установлены пошлины в размере от 20 до 40%.