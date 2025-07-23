Трамп заключил с Японией сделку о 15%-ных пошлинах на импортные товары

22 июля Трамп объявил о торговом соглашении между США и Индонезией, в рамках которого американская продукция получит доступ на индонезийский рынок практически без ограничений, а на индонезийский экспорт в США будут введены пошлины в размере 19%. Тогда же Трамп сообщил, что Филиппины будут платить американцам торговые пошлины на экспорт в размере 19%, тогда как США – ничего.