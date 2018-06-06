Трамп заявил о заключении торгового соглашения с ФилиппинамиАмериканцы будут облагать филиппинские товары 19%-ными пошлинами, а сами смогут поставлять товары без ограничений
Президент США Дональд Трамп объявил, что Филиппины будут платить американцам торговые пошлины на экспорт в размере 19%, тогда как США – ничего, и добавил, что стороны договорились о военном сотрудничестве. Об этом он сообщил в своей сети Truth Social после встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом в Белом доме.
«Это был прекрасный визит, по итогам которого мы заключили торговое соглашение: Филиппины открывают свой рынок для США и устанавливают нулевые тарифы. Со своей стороны Филиппины будут платить тариф в размере 19%», – написал Трамп.
Трамп также подчеркнул, что стороны договорились о военном сотрудничестве.
«Для меня было большой честью встретиться с президентом. Он пользуется большим уважением в своей стране – и заслуженно. Он также оказался очень хорошим и жестким переговорщиком», – добавил Трамп.
В июле Трамп разослал своим торговым партнерам – странам ЕС, Мексике, Японии, Южной Корее, Филиппинам, Молдавии, Ираку, Казахстану и другим – письма о том, что с 1 августа на их товары в США будут установлены пошлины в размере от 20 до 40%.