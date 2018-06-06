Президент США Дональд Трамп объявил, что Филиппины будут платить американцам торговые пошлины на экспорт в размере 19%, тогда как США – ничего, и добавил, что стороны договорились о военном сотрудничестве. Об этом он сообщил в своей сети Truth Social после встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом в Белом доме.