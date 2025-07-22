Трамп объявил о торговом соглашении с Индонезией

США и Индонезия заключили торговое соглашение, в рамках которого американская продукция получит доступ на индонезийский рынок практически без ограничений, а на индонезийский экспорт в США будут введены пошлины в размере 19%. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.