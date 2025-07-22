Трамп объявил о торговом соглашении с Индонезией
США и Индонезия заключили торговое соглашение, в рамках которого американская продукция получит доступ на индонезийский рынок практически без ограничений, а на индонезийский экспорт в США будут введены пошлины в размере 19%. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, Индонезия согласилась снять 99% таможенных барьеров на товары из США, включая промышленную, технологическую и сельскохозяйственную продукцию. Взамен индонезийские поставки в США будут облагаться 19%-й пошлиной. «Теперь США будут экспортировать без пошлин, а Индонезия будет платить за доступ к лучшему рынку в мире», – подчеркнул американский лидер.
Трамп также отметил, что соглашение предусматривает поставки в США стратегически важных металлов, а также крупные контракты на закупку самолетов Boeing, энергоносителей и агропродукции. Он назвал достигнутые договоренности «огромной победой» для американских производителей, фермеров и рабочих.
Ранее президент США объявил, что Филиппины будут платить американцам торговые пошлины на экспорт в размере 19%, тогда как США – ничего, и добавил, что стороны договорились о военном сотрудничестве.
В июле Трамп разослал своим торговым партнерам – странам ЕС, Мексике, Японии, Южной Корее, Филиппинам, Молдавии, Ираку, Казахстану и другим – письма о том, что с 1 августа на их товары в США будут установлены пошлины в размере от 20 до 40%.