Трамп увеличил торговые пошлины для Канады до 35%

Указывается, что товары, попадающие под льготный тарифный режим в соответствии с соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA), по-прежнему не облагаются канадскими тарифами в рамках IEEPA. Вместе с тем товары, «перегруженные с целью уклонения от уплаты пошлины в размере 35%», будут облагаться 40%-ной пошлиной за перегрузку.