Трамп увеличил торговые пошлины для Канады до 35%
Пошлины на импортируемые в США канадские товары увеличиваются с 25% до 35% с 1 августа. Соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
Указывается, что товары, попадающие под льготный тарифный режим в соответствии с соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA), по-прежнему не облагаются канадскими тарифами в рамках IEEPA. Вместе с тем товары, «перегруженные с целью уклонения от уплаты пошлины в размере 35%», будут облагаться 40%-ной пошлиной за перегрузку.
The Guardian пишет, что мэр Миссиссоги в канадской провинции Онтарио Кэролин Пэрриш призвала людей «ничего не покупать» в США. По ее словам, Канада «вступает в пору зрелости».
«С сегодняшнего вечера Трамп вводит 35-процентные пошлины. Пора взрослеть! Закрываем люки и выходим на новые рынки. Торгуем с Востоком и Западом. Снимаем ограничения в нашей стране. Перерабатываем собственную нефть!» – написала она в соцсети X.
1 августа Трамп подписал указ, изменяющий «взаимные» тарифы для десятков стран. Новые пошлины варьируются от 10% до 41%, сообщает CNBC. Представитель Белого дома сообщил телеканалу, что новые тарифные ставки вступят в силу 7 августа.