Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

С какими успехами и неудачами Трамп подошел к дедлайну по его пошлинам

Со странами БРИКС договориться ему оказалось очень тяжело
Роман Романов
Владимир Кулагин
Дональд Трамп считает БРИКС противником США и угрозой для доминирования доллара
Дональд Трамп считает БРИКС противником США и угрозой для доминирования доллара / Jacquelyn Martin / AP

Приостановленная президентом США Дональдом Трампом 9 апреля глобальная торговая война должна, согласно его заявлению, возобновиться 1 августа. Белый дом не раз предупреждал, что за время «перемирия» страны имели возможность договориться и тем самым обезопасить себя от повышенных пошлин. Одной из последних, кому удалось найти консенсус с США, стала 31 июля Южная Корея.

По словам Трампа, эта «сделка» предусматривает инвестиции в Америку на $350 млрд. Из них $150 млрд – на развитие совместного судостроения. В целом южнокорейские товары, в том числе автомобили, обложат пошлиной не в 25%, как планировалось в апреле, а в 15%. Как сообщил министр торговли США Говард Лютник, Сеул обязался за 3,5 года закупить американского СПГ на $100 млрд. Вице-премьер Ку Юн Чхоль, возглавлявший южнокорейскую делегацию на переговорах с США, подчеркнул их обязательства не подвергать дискриминации поставляемые Кореей полупроводники и фармпродукцию.

Помимо Южной Кореи, Трампу удалось согласовать сделки по пошлинам с Евросоюзом, Великобританией, Вьетнамом, Филиппинами, Индонезией и Японией. 31 июля Лютник рассказал и о достигнутых сделках с заключившими перемирие в вооруженном конфликте Таиландом и Камбоджей. Администрация Трампа также продолжает переговоры с Китаем, а из 10 стран БРИКС ему удалось договориться только с Индонезией.

К менее сговорчивым относится Бразилия под руководством президента Лулы да Силвы. «Бразилия никогда не будет вести переговоры с позиций маленькой», – сказал тот в интервью газете The New York Times. Он добавил, что если США не хочет покупать у Бразилии, то она найдет других: «У нас исключительные торговые отношения с Китаем. Я заинтересован в продаже тому, кто захочет купить у меня, – тому, кто заплатит больше».

Трамп 30 июля подписал указ, направленный на противодействие «угрозам» от Бразилии, обосновывающий введение для нее с 6 августа 50%-ной пошлины (40% по «зеркальным» + 10% общей ставки), но он коснется не всех товаров. В тот же день минфин США объявил санкции против судьи Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, участника процесса против бывшего президента Жаира Болсонару (считается союзником Трампа).

Дональд Трамп считает БРИКС противником США и угрозой для доминирования доллара

Американский лидер обрушился и на Индию, пригрозив с 1 августа 25%-ными пошлинами на всю продукцию. По словам Трампа, «несмотря на то что Индия – наш друг», из-за их «слишком высоких пошлин» и «нефинансовых барьеров» торговля с ними была на низком уровне и с «большим дисбалансом». «Пока все хотят [мира на Украине], они всегда покупали много военной продукции у России и закупают больше всего российских энергоресурсов, вместе с Китаем. Это очень плохо!» – написал Трамп в Truth Social 30 июля, пообещав Индии «штраф» за покупку российской нефти. Ранее фигурировала цифра в 100% за отсутствие «прогресса» по урегулированию на Украине покупателям нефти из России. Отдельно Трамп раскритиковал БРИКС: «Это фактически антиамериканская группа, это атака на доллар». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул 31 июля, что БРИКС никогда не ориентирует свою работу против других стран.

Трамп начал масштабную торговую войну 2 апреля, объ­явив «зеркальные пошлины», якобы равные ограничениям на товары США, против 185 стран и территорий. Кроме того, для всех стран действует общая 10%-ная ставка. Через неделю, 9 апреля, он приостановил их для всех, кроме Китая, до 9 июля. 7 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о намерении Трампа дополнительно отсрочить принятие решения до 1 августа. Сроки были актуальны и для Мексики с Канадой, на которые не распространялись «зеркальные пошлины». К ним применяются альтернативные заградительные меры на отдельные товары. 31 июля Трамп заявил о договоренности с Мексикой продолжить переговоры в следующие 90 дней.

К 1 августа Трамп подошел с частичным успехом в тарифных войнах, говорит независимый инвестаналитик Андрей Кочетков. Он смог добиться пересмотра прежних торговых соглашений. Одной из его целей было «усмирение» Европы, чего удалось добиться с помощью 15%-ных тарифов, ведь ее экспорт превышал импорт из Америки. Трамп добился от ЕС и обещания закупить энергоресурсов на $750 млрд за три года, хотя сейчас у США, скорее всего, нет мощностей для этого, говорит Кочетков.

Страны БРИКС составляют почти половину мировой экономики, выстраивание отношений с ними, а не Европой должно было стать приоритетной целью, а Индия и вовсе рассматривается США как противовес Китаю, продолжает эксперт.

Бразилия в целом ориентирует свою торговлю на соседей, Африку и ЕС, но экспортирует в США важные для американских потребителей товары – кофе и сахар, напоминает Кочетков. Против тех стран, кто не смог договориться с Трампом, но имеет небольшой товарооборот с США, скорее всего, действительно введут анонсированные пошлины, резюмирует он.

Стоит помнить, что страны БРИКС ведут переговоры строго по двухстороннему треку, говорит основатель компании BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик. В декларации саммита БРИКС 2025 г. в Рио-де-Жанейро говорилось об осуждении односторонних ограничений, но без упоминания США. В последние годы страны группы наращивают усилия по координации не только своих торговых политик, но и работы в ВТО (кроме Эфиопии и Ирана, страны БРИКС ее члены). Не исключено, что с течением времени весь блок будет в ВТО, говорит Лисоволик. Но пока заявления лидеров каждой из стран, скорее, отражают отсутствие общей координации и позицию конкретного государства – менее острая риторика Индии, в сравнении с Бразилией, не спасает ее от эскалации с США.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных