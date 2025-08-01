С какими успехами и неудачами Трамп подошел к дедлайну по его пошлинам

С какими успехами и неудачами Трамп подошел к дедлайну по его пошлинамСо странами БРИКС договориться ему оказалось очень тяжело
Приостановленная президентом США Дональдом Трампом 9 апреля глобальная торговая война должна, согласно его заявлению, возобновиться 1 августа. Белый дом не раз предупреждал, что за время «перемирия» страны имели возможность договориться и тем самым обезопасить себя от повышенных пошлин. Одной из последних, кому удалось найти консенсус с США, стала 31 июля Южная Корея.
По словам Трампа, эта «сделка» предусматривает инвестиции в Америку на $350 млрд. Из них $150 млрд – на развитие совместного судостроения. В целом южнокорейские товары, в том числе автомобили, обложат пошлиной не в 25%, как планировалось в апреле, а в 15%. Как сообщил министр торговли США Говард Лютник, Сеул обязался за 3,5 года закупить американского СПГ на $100 млрд. Вице-премьер Ку Юн Чхоль, возглавлявший южнокорейскую делегацию на переговорах с США, подчеркнул их обязательства не подвергать дискриминации поставляемые Кореей полупроводники и фармпродукцию.
Помимо Южной Кореи, Трампу удалось согласовать сделки по пошлинам с Евросоюзом, Великобританией, Вьетнамом, Филиппинами, Индонезией и Японией. 31 июля Лютник рассказал и о достигнутых сделках с заключившими перемирие в вооруженном конфликте Таиландом и Камбоджей. Администрация Трампа также продолжает переговоры с Китаем, а из 10 стран БРИКС ему удалось договориться только с Индонезией.
К менее сговорчивым относится Бразилия под руководством президента Лулы да Силвы. «Бразилия никогда не будет вести переговоры с позиций маленькой», – сказал тот в интервью газете The New York Times. Он добавил, что если США не хочет покупать у Бразилии, то она найдет других: «У нас исключительные торговые отношения с Китаем. Я заинтересован в продаже тому, кто захочет купить у меня, – тому, кто заплатит больше».
Трамп 30 июля подписал указ, направленный на противодействие «угрозам» от Бразилии, обосновывающий введение для нее с 6 августа 50%-ной пошлины (40% по «зеркальным» + 10% общей ставки), но он коснется не всех товаров. В тот же день минфин США объявил санкции против судьи Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, участника процесса против бывшего президента Жаира Болсонару (считается союзником Трампа).
Американский лидер обрушился и на Индию, пригрозив с 1 августа 25%-ными пошлинами на всю продукцию. По словам Трампа, «несмотря на то что Индия – наш друг», из-за их «слишком высоких пошлин» и «нефинансовых барьеров» торговля с ними была на низком уровне и с «большим дисбалансом». «Пока все хотят [мира на Украине], они всегда покупали много военной продукции у России и закупают больше всего российских энергоресурсов, вместе с Китаем. Это очень плохо!» – написал Трамп в Truth Social 30 июля, пообещав Индии «штраф» за покупку российской нефти. Ранее фигурировала цифра в 100% за отсутствие «прогресса» по урегулированию на Украине покупателям нефти из России. Отдельно Трамп раскритиковал БРИКС: «Это фактически антиамериканская группа, это атака на доллар». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул 31 июля, что БРИКС никогда не ориентирует свою работу против других стран.
Трамп начал масштабную торговую войну 2 апреля, объявив «зеркальные пошлины», якобы равные ограничениям на товары США, против 185 стран и территорий. Кроме того, для всех стран действует общая 10%-ная ставка. Через неделю, 9 апреля, он приостановил их для всех, кроме Китая, до 9 июля. 7 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о намерении Трампа дополнительно отсрочить принятие решения до 1 августа. Сроки были актуальны и для Мексики с Канадой, на которые не распространялись «зеркальные пошлины». К ним применяются альтернативные заградительные меры на отдельные товары. 31 июля Трамп заявил о договоренности с Мексикой продолжить переговоры в следующие 90 дней.
К 1 августа Трамп подошел с частичным успехом в тарифных войнах, говорит независимый инвестаналитик Андрей Кочетков. Он смог добиться пересмотра прежних торговых соглашений. Одной из его целей было «усмирение» Европы, чего удалось добиться с помощью 15%-ных тарифов, ведь ее экспорт превышал импорт из Америки. Трамп добился от ЕС и обещания закупить энергоресурсов на $750 млрд за три года, хотя сейчас у США, скорее всего, нет мощностей для этого, говорит Кочетков.
Страны БРИКС составляют почти половину мировой экономики, выстраивание отношений с ними, а не Европой должно было стать приоритетной целью, а Индия и вовсе рассматривается США как противовес Китаю, продолжает эксперт.
Бразилия в целом ориентирует свою торговлю на соседей, Африку и ЕС, но экспортирует в США важные для американских потребителей товары – кофе и сахар, напоминает Кочетков. Против тех стран, кто не смог договориться с Трампом, но имеет небольшой товарооборот с США, скорее всего, действительно введут анонсированные пошлины, резюмирует он.
Стоит помнить, что страны БРИКС ведут переговоры строго по двухстороннему треку, говорит основатель компании BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик. В декларации саммита БРИКС 2025 г. в Рио-де-Жанейро говорилось об осуждении односторонних ограничений, но без упоминания США. В последние годы страны группы наращивают усилия по координации не только своих торговых политик, но и работы в ВТО (кроме Эфиопии и Ирана, страны БРИКС ее члены). Не исключено, что с течением времени весь блок будет в ВТО, говорит Лисоволик. Но пока заявления лидеров каждой из стран, скорее, отражают отсутствие общей координации и позицию конкретного государства – менее острая риторика Индии, в сравнении с Бразилией, не спасает ее от эскалации с США.