С какими успехами и неудачами Трамп подошел к дедлайну по его пошлинам

Американский лидер обрушился и на Индию, пригрозив с 1 августа 25%-ными пошлинами на всю продукцию. По словам Трампа, «несмотря на то что Индия – наш друг», из-за их «слишком высоких пошлин» и «нефинансовых барьеров» торговля с ними была на низком уровне и с «большим дисбалансом». «Пока все хотят [мира на Украине], они всегда покупали много военной продукции у России и закупают больше всего российских энергоресурсов, вместе с Китаем. Это очень плохо!» – написал Трамп в Truth Social 30 июля, пообещав Индии «штраф» за покупку российской нефти. Ранее фигурировала цифра в 100% за отсутствие «прогресса» по урегулированию на Украине покупателям нефти из России. Отдельно Трамп раскритиковал БРИКС: «Это фактически антиамериканская группа, это атака на доллар». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул 31 июля, что БРИКС никогда не ориентирует свою работу против других стран.