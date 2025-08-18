Путин поделился с президентом Таджикистана итогами переговоров на Аляске
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин поделился итогами переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Анкоридже на Аляске 15 августа и были сосредоточены на украинском кризисе. Рахмон поддержал решения России по продвижению процесса урегулирования.
Кроме того, главы государств обсудили развитие отношений России и Таджикистана, а также подготовку госвизита Путина в дружественную страну. В рамках приезда Путина в октябре в Душанбе состоится саммит Центральная Азия – Россия и заседание Совета глав государств СНГ. Об этих мероприятиях поговорили лидеры Таджикистана и РФ.
Предыдущий телефонный разговор президентов состоялся 10 августа. Тогда собеседники в том числе говорили о результатах переговоров с США, которых удалось достичь после приезда спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа.