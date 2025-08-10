Путин созвонился с президентом Таджикистана

В июне с рабочим визитом в республику прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Во время встречи с Рахмоном он указал на положительную динамику в торгово-экономических отношениях между странами, уточнив, что за первые четыре месяца 2025 г. товарооборот между Россией и Таджикистаном достиг 44 млрд руб.