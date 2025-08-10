Путин созвонился с президентом Таджикистана
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели 10 августа телефонный разговор, стороны обсудили в том числе результаты переговоров с США. Об этом сообщается на сайте лидера республики.
По данным Душанбе, стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и международной повестки. Кроме того, Путин сообщил Рахмону об «основных результатах» переговорного процесса с США. Главы государств также подчеркнули готовность к дальнейшим совместным мерам в развитии таджикско-российских отношений и обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне, говорится в сообщении.
В июне с рабочим визитом в республику прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Во время встречи с Рахмоном он указал на положительную динамику в торгово-экономических отношениях между странами, уточнив, что за первые четыре месяца 2025 г. товарооборот между Россией и Таджикистаном достиг 44 млрд руб.