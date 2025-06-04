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Мишустин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В рамках визита Мишустин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы российский премьер подчеркнул положительную динамику в торгово-экономических отношениях между странами. По его словам, за первые четыре месяца 2025 г. товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос на 7%, достигнув 44 млрд руб.

Рахмон заявил о намерении продолжать дальнейшее укрепление сотрудничества с РФ.

«Россия – наш важный стратегический партнер. Дальнейшее укрепление взаимодействия с ней – особый приоритет», – сказал президент Таджикистана.

Рабочий визит Мишустина в Таджикистан продлится два дня. 5 июня премьер примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. На повестке мероприятия – обсуждение актуальных вопросов развития сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы

Ожидается, что участники заседания утвердят несколько важных документов. Первый – это концепция развития сотрудничества государств – участников СНГ в области легкой промышленности. Второй – концепция гармонизации национальных систем организации воздушного движения. Третий – концепция сотрудничества государств – участников СНГ в области охраны здоровья населения. Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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