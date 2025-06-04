Мишустин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
В рамках визита Мишустин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы российский премьер подчеркнул положительную динамику в торгово-экономических отношениях между странами. По его словам, за первые четыре месяца 2025 г. товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос на 7%, достигнув 44 млрд руб.
Рахмон заявил о намерении продолжать дальнейшее укрепление сотрудничества с РФ.
«Россия – наш важный стратегический партнер. Дальнейшее укрепление взаимодействия с ней – особый приоритет», – сказал президент Таджикистана.
Рабочий визит Мишустина в Таджикистан продлится два дня. 5 июня премьер примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. На повестке мероприятия – обсуждение актуальных вопросов развития сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы
Ожидается, что участники заседания утвердят несколько важных документов. Первый – это концепция развития сотрудничества государств – участников СНГ в области легкой промышленности. Второй – концепция гармонизации национальных систем организации воздушного движения. Третий – концепция сотрудничества государств – участников СНГ в области охраны здоровья населения. Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения.