Мишустин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

В рамках визита Мишустин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы российский премьер подчеркнул положительную динамику в торгово-экономических отношениях между странами. По его словам, за первые четыре месяца 2025 г. товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос на 7%, достигнув 44 млрд руб.