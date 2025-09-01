Моди заявил, что ему всегда приятны встречи с Путиным
Премьер-министру Индии Нарендре Моди всегда приятны встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом индийский лидер написал в соцсети X.
«Всегда приятно встречаться с президентом Путиным», – отметил Моди после разговора с российским лидером перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Он также опубликовал их совместные фотографии.
31 августа Моди встретился с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. По данным Bloomberg, главы государств договорились о возобновлении и укреплении двусторонних отношений, чтобы противостоять влиянию торговой войны с США. Премьер-министр Индии отметил восстановление прямого авиасообщения между двумя странами. Си Цзиньпин же заявил о необходимости рассматривать двусторонние связи «со стратегической высоты и с учетом долгосрочной перспективы».