Си Цзиньпин и Нарендра Моди договорились укрепить отношения на фоне давления США

Визит Моди стал первым за семь лет его пребывания у власти и проходит в условиях давления со стороны Вашингтона, который ввел повышенные пошлины против обеих стран, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что встреча в Тяньцзине также подчеркивает стремление Пекина и Нью-Дели укрепить многосторонность и сформировать альтернативные партнерства на фоне глобальной нестабильности. Она последовала за дипломатическим прорывом августа, когда две страны согласились изучить вопрос демаркации спорной границы длиной более 3400 км.