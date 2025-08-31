Си Цзиньпин и Нарендра Моди договорились укрепить отношения на фоне давления США
Лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и пообещали возобновить и укрепить двусторонние отношения на фоне обострения торговой войны с США. Об этом пишет Bloomberg.
Премьер-министр Индии заявил о восстановлении прямого авиасообщения между двумя странами и подчеркнул, что за последний год отношения стабилизировались после отвода войск от спорных участков границы. Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал рассматривать двусторонние связи «со стратегической высоты и с учетом долгосрочной перспективы», отметив, что Китаю и Индии необходимо «позволить дракону и слону танцевать вместе».
Визит Моди стал первым за семь лет его пребывания у власти и проходит в условиях давления со стороны Вашингтона, который ввел повышенные пошлины против обеих стран, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что встреча в Тяньцзине также подчеркивает стремление Пекина и Нью-Дели укрепить многосторонность и сформировать альтернативные партнерства на фоне глобальной нестабильности. Она последовала за дипломатическим прорывом августа, когда две страны согласились изучить вопрос демаркации спорной границы длиной более 3400 км.
28 августа Bloomberg писало, что после многочисленных пошлин от США председатель КНР Си Цзиньпин написал письмо президенту Индии Драупади Мурму, чтобы прощупать почву для улучшения отношений между странами.
6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составит 50%.