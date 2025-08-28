Bloomberg: Си написал письмо президенту Индии после многочисленных пошлин США
После многочисленных пошлин от США председатель КНР Си Цзиньпин написал письмо президенту Индии Драупади Мурму, чтобы прощупать почву для улучшения отношений между странами. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.
В письме, согласно материалам агентства, выражалась обеспокоенность по поводу сделок США, которые могли бы нанести ущерб интересам Китая. Послание было передано премьер-министру Индии Нарендре Моди.
Источник Bloomberg напомнил, что Индия начала улучшать отношения с Китаем в июне, когда торговые переговоры с США становились все напряженнее. В августе сближение двух стран ускоряется. Такой исход имеет глубокие последствия США, которые в течение нескольких десятилетий стремились перевести Индию на свою строну.
26 августа Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп четыре раза пытался позвонить Моди за последние недели. Индийский политик уклонялся от разговоров. По мнению авторов, отказ от беседы с американским лидером по телефону демонстрирует, насколько Моди недоволен действиями Трампа.
Моди приедет в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 31 августа, сообщило Reuters 6 августа. Его визит в КНР станет первым за семь лет.
6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составит 50%.