FAZ: Моди четыре раза отклонял звонки Трампа
Президент США Дональд Трамп четыре раза пытался позвонить премьер-министру Индии Нарендре Моди за последние недели. Индийский политик уклонялся от разговоров, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.
Газета напомнила, что ранее Трамп ввел в отношении Индии 25%-ные экспортные пошлины и охарактеризовал экономику этой страны как «мертвую».
«Есть признаки того, что Моди почувствовал себя оскорбленным», – говорится в материале (цитата по ТАСС).
По мнению авторов, отказ от беседы с американским лидером по телефону демонстрирует, насколько Моди недоволен действиями Трампа. Указывается также, что заявления главы Белого дома о стремлении развивать отношения с Пакистаном стало одной из причин существенного изменения отношения к Трампу в Индии.
6 августа Трамп ввел дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти (общий тариф составит 50%). Глава Белого дома пригрозил, что США могут расширить эти меры и на других торговых партнеров России. В МИД Индии на это ответили, что страна «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности».