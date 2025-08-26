FAZ: Моди четыре раза отклонял звонки Трампа

6 августа Трамп ввел дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти (общий тариф составит 50%). Глава Белого дома пригрозил, что США могут расширить эти меры и на других торговых партнеров России. В МИД Индии на это ответили, что страна «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности».