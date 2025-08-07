Премьер Индии Моди посетит Китай впервые за семь лет

6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составит 50%. В МИД Индии заявили, что Нью-Дели «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности».