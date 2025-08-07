Премьер Индии Моди посетит Китай впервые за семь лет
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит КНР впервые за семь лет, сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственный источник.
Моди приедет в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 31 августа. Министерство иностранных дел Индии пока не подтвердило визит премьера, пишет Reuters.
В материале говорится, что отношения Индии и США переживают самый серьезный кризис за многие годы из-за высоких пошлин на экспорт товаров. Отношения Индии и Китая напротив налаживаются. Моди и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в кулуарах саммита БРИКС в России в октябре 2024 г.
6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составит 50%. В МИД Индии заявили, что Нью-Дели «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности».