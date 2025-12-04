Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Индию

В этом году Путин и Моди уже встречались на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Тогда была очень теплая встреча, большую часть времени два лидера общались в Aurus российского президента, а затем уже присоединились в резиденции к членам своих делегаций. Путин и Моди довольно часто общаются и по телефону – за проходящий год это было пять раз. Моди был с официальным визитом в России 8-9 июля 2024 г. Неформальная встреча двух лидеров проходила 8 августа в Ново-Огареве.