Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Индию

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в ИндиюУ него пройдут переговоры с премьером Нарендрой Моди и встреча с президентом страны Дроупади Мурму
Владимир Путин 4 декабря прибыл с двухдневным государственным визитом в Индию. Борт президента России приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам в Нью-Дели в 16:30 по московскому времени (19:00 по Дели). Эта авиабаза была построена британцами во время Второй мировой войны, а после обретения Индией своей независимости она перешла ВВС страны и позже вошла в структуру международного аэропорта им. Индиры Ганди.
На авиабазе президента встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. После символических объятий, Путин поздоровался с членами обеих делегаций – из числа тех, кто приехал на авиабазу. Затем Путин и Моди немного посмотрели танец девушек в синих и алых сари. Затем они отправились вместе на неформальную встречу – на белой Toyota из кортежа Моди.
Именно на этой встрече будут обсуждаться самые чувствительные вопросы двусторонних отношений и международной обстановки, говорил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Дорога от аэропорта в Дели украшена плакатами с Путиным и надписями «Добро пожаловать, его превосходительство Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации». В Нью-Дели видно, что здесь принимают российского президента. Российские и индийские флаги украшают церемониальную улицу Раджпатх в центре города, которая ведет от президентского дворца до монумента «Ворота Индии». Фотографии Путина повсюду в центре Нью-Дели, а каждый зазывала и водитель тук-тука знает, что в город приезжает президент России – о чем и сообщают журналистам.
Основные мероприятия государственного визита запланированы на 5 декабря. В этот день президент посетит мемориал Махатмы Ганди. Затем начнутся переговоры Путина и Моди сначала в узком, затем расширенном составе. После этого пройдет церемония подписания документов и состоится заявление двух лидеров для СМИ. Среди документов есть в том числе и программа развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 г. После этого Путин и Моди примут участие в российско-индийском бизнес-форуме, в частности, выступят на пленарном заседании форума, тема которого «Россия – Индия: диалог, меняющий мир». Президент России также поучаствует в запуске телеканала RT India. Потом Путин встретится с президентом Индии Дроупади Мурму и примет участие в государственном приеме от имени президента Индии.
В этом году Путин и Моди уже встречались на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Тогда была очень теплая встреча, большую часть времени два лидера общались в Aurus российского президента, а затем уже присоединились в резиденции к членам своих делегаций. Путин и Моди довольно часто общаются и по телефону – за проходящий год это было пять раз. Моди был с официальным визитом в России 8-9 июля 2024 г. Неформальная встреча двух лидеров проходила 8 августа в Ново-Огареве.
Между странами действует Межправительственная российско-индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. С российской стороны ее возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров, с индийской – министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Среди «перспективных проектов» между двумя странами – производственная кооперация, инновационные технологии, мирный космос, разработка месторождений, программы по трудовой миграции и др.
Среди членов российской делегации в Индии министр обороны Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В делегации представители Федеральной таможенной службы, Росфинмониторинга, ФСВТС, Роскосмоса, Росатома, ВЭБ, а также крупного бизнеса «Роснефти», «Сбербанка», «Базового элемента», «РусАла», ВТБ, «Росхима» и др.
Индия хочет приобрести больше ЗРК С-400 «Триумф», говорил ТАСС глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Ранее Military Watch Magazine сообщал, что на переговорах между главами оборонных ведомств России и Индии пройдут переговоры относительно закупок и системы ПВО большой дальности С-500, также будет обсуждаться график поставок C-400 и возможная покупка истребителей пятого поколения Су-57.