Власти рассказали о перспективах российско-индийской торговли

Власти рассказали о перспективах российско-индийской торговлиОрешкин заявил о потенциале наращивания сотрудничества двух стран
Товарооборот между Россией и Индией вырастет до $100 млрд к 2030 г. В основном это произойдет за счет поставок товаров из Индии в Россию, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в ходе Российско-индийского делового форума в Нью-Дели.
Три года назад удалось досрочно выполнить задачу по достижению объемов торговли в $30 млрд, указал Орешкин. Он отметил, что среднегодовые темпы роста с 2022 по 2024 гг. составляли 80% в год, а общий товарооборот превысил $60 млрд и приближается к $70 млрд. В прошлом году Россия и Индия добились рекордного товарооборота – почти $64 млрд, сообщил в ходе форума министр экономического развития России Максим Решетников.
Возможности Индии в отношении поставок в Россию явно используются недостаточно, заявил Орешкин. «Индия сегодня – это третья экономика мира, Россия – четвертая экономика мира [по паритету покупательной способности], и очевидно, что объем неэнергетической торговли между нами этому статусу не соответствует», – заявил Орешкин. Он добавил, что роль Индии в удовлетворении потребностей России в товарах минимальна, доля страны не превышает 2% от объема импорта.
Орешкин назвал шесть основных направлений для роста поставок из Индии в Россию: товары широкого потребления, продукты питания и сельхозпродукция, лекарственные препараты и другие медицинские товары, телекоммуникационное оборудование и услуги IT-сектора, комплектующие для российской промышленности, а также трудовые ресурсы. Решетников предлагает повысить объемы торговли за счет увеличения импорта индийской фармацевтической продукции, продовольствия, химии, оборудования, автозапчастей, текстиля и электроники.
Индии и России необходимо расширить ассортимент обмена продукцией, Дели может удовлетворить потребность в промышленных и потребительских товарах, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. Он отметил, что в России есть огромный спрос на поставки из Индии, и существует множество неиспользованных возможностей для компаний страны.
Высокий потенциал имеют автомобилестроение, поставки тракторов, тяжелой коммерческой техники, а также электроника, смартфоны, оборудование для обработки данных, тяжелое машиностроение, промышленные компоненты, текстиль, продукты питания, сказал Гоял. «Индия с ее 1,4 млрд жителей может предложить России огромное количество товаров и услуг, и возможности здесь безграничны», – заявил министр на полях Российско-индийского бизнес-форума.
Россия готова обеспечить условия для благоприятного вхождения товаров и услуг из Индии на российский рынок, а также содействовать формированию инструментов для облегчения расчетов, логистики, решения вопросов сертификации и иных системных вопросов, которые будут возникать, сказал Орешкин. «Мы считаем необходимым сделать важный шаг в наших торгово-экономических связях, трансформировать структуру взаимных товаропотоков и сделать торговлю более сбалансированной», – заявил замглавы администрации президента.
Переговоры по поводу соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией дадут стимул этой работе, считает Решетников. Он также отметил, что нужны совместные решения для развития логистики. Регулярные поставки сейчас происходят по коридору «Север – Юг», нужно подключить к процессу Северный морской путь и Восточный морской коридор «Ченнаи-Владивосток», пояснил Решетников. Он предложил и еще одно решение проблемы – электронную коммерцию на российских маркетплейсах.
Решетников также указал на потенциал для развития туризма. Он напомнил, что Россия продлила срок действия электронной визы для индийских граждан до 120 дней, а срок пребывания в России – до 30 дней. Решетников ожидает начала безвизовых групповых поездок, если индийская сторона одобрит соглашение, которое подготовила Россия. Он призвал деловое сообщество Индии проработать этот вопрос с властями как можно быстрее, поскольку это в интересах обеих стран.
России и Индии удается справиться с ограничениями в торговле в том числе благодаря взаимодействию по линии Центрального банка, заявил 4 декабря президент Владимир Путин в интервью каналу India Today. «Существуют определенные сложности, но есть решения. Мы можем переходить на имеющиеся у нас системы финансовой электронной информации Банка России и индийских коллег. И мы последовательно осуществляем эту работу», – сказал Путин.