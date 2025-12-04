Решетников: РФ и Индия обсуждают внедрение безвизовых групповых поездок

Как отметил Решетников, российские туристы совершают 30 млн поездок за границу в год. Рынок оценивается в $38 млрд, но на Индию приходится менее 1%. «Несмотря на 15%-ный рост взаимного турпотока в этом году, мы более чем в два раза отстаем от допандемийных значений», – сказал министр.