Решетников: РФ и Индия обсуждают внедрение безвизовых групповых поездок

Ведомости

Москва и Нью-Дели рассматривают вопрос внедрения безвизовых групповых поездок. Об этом сообщает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Россия уже направила проект соответствующего на рассмотрение индийской стороне. «Просим деловое сообщество Индии проработать этот вопрос с властями как можно быстрее. Это в интересах обеих стран», – сказал министр в ходе Российско-индийского бизнес-форума (цитата по ТАСС).

Как отметил Решетников, российские туристы совершают 30 млн поездок за границу в год. Рынок оценивается в $38 млрд, но на Индию приходится менее 1%. «Несмотря на 15%-ный рост взаимного турпотока в этом году, мы более чем в два раза отстаем от допандемийных значений», – сказал министр.

4 и 5 декабря президент РФ Владимир Путин совершит госвизит в Индию. Перед этим он дал интервью телеканалу India Today, рассказав об отношениях с Индией, США и ходе украинского конфликта.

1 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в Россию и выезда из страны граждан Китайской Народной Республики. Документ устанавливает безвизовый режим между странами до 14 сентября 2026 г. С 15 сентября Китай ввел безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. Пробный режим будет действовать год.

