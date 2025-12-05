Газета
Главная / Политика /

Главные заявления Путина и Моди по итогам переговоров в Индии

Лидеры в выступлении затронули модернизацию армии, поставки топлива и безвизовый режим
Максим Цуланов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

5 декабря в Нью-Дели завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Темами обсуждения стали поставки энергоресурсов, зоны свободной торговли, товарооборот, а также борьба с терроризмом. После стороны подписали совместное заявление из 70 пунктов.

«Ведомости» собрали главные заявления лидеров по итогам встречи.

Что сказал президент России

  • Товарооборот между РФ и Индией по итогам 2025 г. может составить порядка $60 млрд, а в перспективе дойти до $100 млрд. Для этого была согласована программа сотрудничества стран до 2030 г.

  • Москва готова обеспечить бесперебойную поставку топлива в Индию.

  • Россия помогает оснащении и модернизации армии Индии, включая силы противовоздушной обороны, авиацию и флот.

  • Ведется работа над созданием зоны свободной торговли Индии с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

  • Доля национальных валют в расчетах России и Индии составляет в коммерческих сделках 96%. 

  • Путин пригласил Моди посетить Россию в 2026 г.

  • Россия удовлетворена итогами переговоров с Индией.

Что сказал премьер Индии

  • РФ и Индия введут 30-дневный безвизовый режим для туристических групп в ближайшее время.

  • Москва и Нью-Дели работают над соглашением о зоне свободной торговли.

  • Индия готова работать с РФ по вопросу торговых маршрутов с двойной силой. Нью-Дели будет продвигать переговоры по международному транспортному коридору Север – Юг и по коридору Владивосток – Ченнаи.

  • Энергетика и судостроение являются хорошими примерами сотрудничества РФ и Индии.

  • Путин еще четверть века назад заложил основу стратегического партнерства РФ и Индии.

  • Теракт в Пахалгаме, совершенный в апреле 2025 г., был похож на «трусливую атаку» в «Крокус сити холле» в Московской области.

  • Россия и Индия продолжат диалог по методам борьбы с терроризмом.

  • Индия приветствует все усилия, направленные на урегулирование конфликта России и Украины. 

Хождение за три моря

