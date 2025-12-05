Главные заявления Путина и Моди по итогам переговоров в Индии

Главные заявления Путина и Моди по итогам переговоров в ИндииЛидеры в выступлении затронули модернизацию армии, поставки топлива и безвизовый режим
5 декабря в Нью-Дели завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Темами обсуждения стали поставки энергоресурсов, зоны свободной торговли, товарооборот, а также борьба с терроризмом. После стороны подписали совместное заявление из 70 пунктов.
«Ведомости» собрали главные заявления лидеров по итогам встречи.
Что сказал президент России
Товарооборот между РФ и Индией по итогам 2025 г. может составить порядка $60 млрд, а в перспективе дойти до $100 млрд. Для этого была согласована программа сотрудничества стран до 2030 г.
Москва готова обеспечить бесперебойную поставку топлива в Индию.
Россия помогает оснащении и модернизации армии Индии, включая силы противовоздушной обороны, авиацию и флот.
Ведется работа над созданием зоны свободной торговли Индии с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Доля национальных валют в расчетах России и Индии составляет в коммерческих сделках 96%.
Путин пригласил Моди посетить Россию в 2026 г.
Россия удовлетворена итогами переговоров с Индией.
Что сказал премьер Индии
РФ и Индия введут 30-дневный безвизовый режим для туристических групп в ближайшее время.
Москва и Нью-Дели работают над соглашением о зоне свободной торговли.
Индия готова работать с РФ по вопросу торговых маршрутов с двойной силой. Нью-Дели будет продвигать переговоры по международному транспортному коридору Север – Юг и по коридору Владивосток – Ченнаи.
Энергетика и судостроение являются хорошими примерами сотрудничества РФ и Индии.
Путин еще четверть века назад заложил основу стратегического партнерства РФ и Индии.
Теракт в Пахалгаме, совершенный в апреле 2025 г., был похож на «трусливую атаку» в «Крокус сити холле» в Московской области.
Россия и Индия продолжат диалог по методам борьбы с терроризмом.
Индия приветствует все усилия, направленные на урегулирование конфликта России и Украины.