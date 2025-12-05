РФ и Индия введут 30-дневный безвизовый режим для туристических групп в ближайшее время.

Москва и Нью-Дели работают над соглашением о зоне свободной торговли.

Индия готова работать с РФ по вопросу торговых маршрутов с двойной силой. Нью-Дели будет продвигать переговоры по международному транспортному коридору Север – Юг и по коридору Владивосток – Ченнаи.

Энергетика и судостроение являются хорошими примерами сотрудничества РФ и Индии.

Путин еще четверть века назад заложил основу стратегического партнерства РФ и Индии.

Теракт в Пахалгаме, совершенный в апреле 2025 г., был похож на «трусливую атаку» в «Крокус сити холле» в Московской области.

Россия и Индия продолжат диалог по методам борьбы с терроризмом.