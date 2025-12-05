Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Товарооборот России и Индии составит около $60 млрд в 2025 году

Ведомости

Российско-индийский товарооборот составит около $60 млрд по итогам 2025 г. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

При этом страны могут поднять уровень торговли и до $100 млрд, добавил он. Для этого была согласована программа сотрудничества стран до 2030 г.

Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила накануне, что за последние три года товарооборот продукции АПК между Россией и Индией увеличился более чем в два раза. 

Одним из направлений сотрудничества между странами, по словам министра, может стать реализация совместных проектов в области разработки ветеринарных препаратов и вакцин, а также научное взаимодействие в сферах селекции и семеноводства. 

Другим важным направлением является поставки энергоресурсов из РФ. 4 декабря Путин заверил, что торговля нефтепродуктами и сырой нефтью с Индией осуществляется бесперебойно и она не подвержена внешнему давлению.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её