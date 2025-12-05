Товарооборот России и Индии составит около $60 млрд в 2025 году
Российско-индийский товарооборот составит около $60 млрд по итогам 2025 г. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
При этом страны могут поднять уровень торговли и до $100 млрд, добавил он. Для этого была согласована программа сотрудничества стран до 2030 г.
Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила накануне, что за последние три года товарооборот продукции АПК между Россией и Индией увеличился более чем в два раза.
Одним из направлений сотрудничества между странами, по словам министра, может стать реализация совместных проектов в области разработки ветеринарных препаратов и вакцин, а также научное взаимодействие в сферах селекции и семеноводства.
Другим важным направлением является поставки энергоресурсов из РФ. 4 декабря Путин заверил, что торговля нефтепродуктами и сырой нефтью с Индией осуществляется бесперебойно и она не подвержена внешнему давлению.