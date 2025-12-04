Путин рассказал о «бесперебойной» торговле нефтью с Индией
Торговля нефтепродуктами и сырой нефтью с Индией осуществляется бесперебойно. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, прибывший в Нью-Дели 4 декабря, передает India Today.
По словам президента, энергетическое сотрудничество, особенно торговля нефтью между Индией и Россией, по-прежнему не подвержено внешнему давлению.
В МИД России в ноябре заявляли, что Индия продолжает закупки нефти из РФ.
Путин пробудет в Индии 4-5 декабря. Основная программа визита запланирована на завтра. Тогда Путин посетит мемориал Махатмы Ганди, проведет переговоры лидеров сначала в узком, затем в расширенном составе. По итогам состоится подписание документов и выступление Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди для СМИ.
Вместе с главой государства в страну прибыли – министр обороны Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Минтранса Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель МВД Владимир Колокольцев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы МИД Андрей Руденко.
Кроме того, в Индию прибыла главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.