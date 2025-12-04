Путин рассказал о «бесперебойной» торговле нефтью с Индией

Путин пробудет в Индии 4-5 декабря. Основная программа визита запланирована на завтра. Тогда Путин посетит мемориал Махатмы Ганди, проведет переговоры лидеров сначала в узком, затем в расширенном составе. По итогам состоится подписание документов и выступление Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди для СМИ.