МИД РФ: Индия продолжает закупки российской нефти
Индия продолжает закупки нефти из России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Могу сказать, что Индия продолжает закупать российскую нефть», – заявил дипломат, отвечая на вопрос журналистов о достоверности утверждений президента США Дональда Трампа о якобы почти полном прекращении таких закупок (цитата по «РИА Новости»).
На уточняющий вопрос о предоставлении дополнительных скидок Индии и Китаю Руденко отметил, что не располагает подобной информацией.
28 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва продолжает обсуждать с партнерами, включая Индию и Китай, вопросы торгово-экономического сотрудничества на фоне давления со стороны США по вопросу закупок российской нефти.
«В рамках менеджмента проектов, реализуемых в контексте этого сотрудничества, обсуждаются самые различные вопросы», – пояснил он, подчеркнув, что российская нефть остается конкурентоспособным и востребованным товаром.
В тот же день агентство Bloomberg сообщало, что индийские государственные НПЗ рассматривают возможность и далее закупать российскую нефть со скидкой, несмотря на новые американские санкции против поставщиков из России.