Bloomberg: Индия готова продолжить закупку российской нефти

Ведомости

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии рассматривают возможность продолжения закупок российской нефти со скидкой даже после введения новых американских санкций против поставщиков из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum временно приостановили выход на рынок нефти марки Urals, ожидая указаний от правительства. Компании оценивают, какие объемы можно приобрести у неподсанкционных поставщиков и по какой цене, чтобы сохранить импорт на прежнем уровне.

По данным аналитической компании Kpler, на российские компании, попавшие под ограничения, в 2024 г. приходилось более 80% всего индийского импорта российской нефти.

Индия не будет заключать с США сделку «под дулом пистолета»

Политика / Международные новости

Вашингтон ввел новые санкции против России 22 октября.

25 октября Reuters писало, США также оказывают давление на союзников в Европе, призывая их ужесточить ограничения против России. В то же время в ЕС признают, что введение санкций против «Лукойла» осложнено из-за тесной интеграции компании с европейской экономикой.

27 октября «Лукойл» объявил о планах продать свои зарубежные активы после того, как США ввели санкции против компании и ее дочерних структур. 

