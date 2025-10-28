Bloomberg: Индия готова продолжить закупку российской нефти

Вашингтон ввел новые санкции против России 22 октября.



25 октября Reuters писало, США также оказывают давление на союзников в Европе, призывая их ужесточить ограничения против России. В то же время в ЕС признают, что введение санкций против «Лукойла» осложнено из-за тесной интеграции компании с европейской экономикой.



27 октября «Лукойл» объявил о планах продать свои зарубежные активы после того, как США ввели санкции против компании и ее дочерних структур.